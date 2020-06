BOŽINOVIĆ PORUČUJE DA JE HRVATSKA SIGURNA TURISTIČKA ZEMLJA: ‘Ulazimo u fazu kad će uvođenje i ukidanje mjera biti puno češće’

Može li građanima BiH koji se već nalaze u Hrvatskoj nova odluka zakomplicirati povratak kući, Božinović kaže da to “ne bi trebalo imati utjecaja na njih jer su ušli pod jednim režimom”. Dodao je da svaka zemlja uvodi mjere za sebe pa ako BiH ne odluči drukčije, njima se “neće ništa mijenjati po povratku u matičnu zemlju”

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u srijedu da je Hrvatska sigurna turistička destinacija po svim elementima sigurnosti, a o uvođenju potencijalnog strožeg režima na granici sa Srbijom i BiH nije htio govoriti prije sastanka Nacionalnog stožera.

“Hrvatska je sigurna turistička destinacija. Ona je sigurna po svim elementima sigurnosti, uključujući i epidemiološku situaciju”, rekao je Božinović na konferenciji u središnjici HDZ-a o globalnoj prepoznatljivosti Hrvatske i EU-a.

Rekao je da je Hrvatska “prepoznatljivija nego ikad prije” zbog svoje visoke međunarodne aktivnosti, a kao uspjehe je istaknuo imenovanje Marije Pejčinović Burić glavnom tajnicom Vijeća Europe i Dubravke Šuice potpredsjednicom Europske komisije.

BOŽINOVIĆ KOMENTIRAO PORAST NOVIH SLUČAJEVA KORONE: ‘Važno je da se svako novo žarište odmah ugasi. Ima i jedna dobra stvar’

Moguće ponovno uvođenje samoizolacije

O mogućem strožem režimu na granici sa Srbijom i BiH rekao je da će govoriti nakon sastanka Nacionalnog stožera, ali je istaknuo da “ovo nije situacija kao prije pa ni mjere ne moraju biti kao prije”.

“Ovo je faza u kojoj će biti i uvođenja mjera i njihova ukidanja puno češće, selektivnije i fokusiranije nego što je to bilo kad se pristupilo i u Hrvatskoj i u svijetu tom potpunom lockdownu”, rekao je Božinović.

BOŽINOVIĆ O IZBORIMA I STANJU NA GRANICI: Pojasnio kakva je procedura i tko može, a tko ne može ući u Hrvatsku

Može li građanima BiH koji se već nalaze u Hrvatskoj nova odluka zakomplicirati povratak kući, Božinović kaže da to “ne bi trebalo imati utjecaja na njih jer su ušli pod jednim režimom”. Dodao je da svaka zemlja uvodi mjere za sebe pa ako BiH ne odluči drukčije, njima se “neće ništa mijenjati po povratku u matičnu zemlju”.

Božinović je u utorak najavio da bi se za državljane zemalja istočnog susjedstva koje bilježe porast novozaraženih pri ulasku u Hrvatsku mogla ponovno uvesti mjera 14-dnevne samoizolacije. Europska komisija preporučila je postupno otvaranje vanjskih granica EU-a 1. srpnja, a hoće li se članice EU-a i uspjeti otvoriti, ovisit će o “aktualnoj epidemiološkoj situaciji”, kaže Božinović.

‘Opasno je zanemarivati mišljenje struke’

To što premijer Andrej Plenković nakon boravka u Zadru i kratkog kontakta s Novakom Đokovićem, čiji je test na koronavirus pozitivan, nije otišao u samoizolaciju ne prestaje izazivati reakcije. Božinović je rekao također da je opasno zanemarivati mišljenje struke, a povoditi se za izjavama nestručnih ljudi.

“Problematično je reći da hrvatski premijer odbija otići u samoizolaciju. Svi govore, a više nitko ne sluša ono što govore jedine ovlaštene i educirane osobe, a to su epidemiolozi i HZJZ. Govorim to jer bi opasna bila teza ako zanemarujemo ono što govori struka, a povodimo se za izjavama ljudi koji o tome nemaju dovoljno znanja i to koriste u predizborne svrhe. Može se stvoriti dojam da se takve vijesti prenesu i vani”, odgovorio je Božinović na oporbene komentare da je premijer trebao otići u samoizolaciju, javlja N1.

Istaknuo je da će nas iz ove situacije izvući “jedino zajedništvo temeljeno na slušanju preporuka struke”. “Ako struka da definiciju nekog pojma, ne znam tko bi drugi to trebao reći da bi ga se poslušalo. Brojni politički akteri znaju sve o tome što je samoizolacija, a to su isti oni koji su rekli da ćemo u krizi ostati bez 400.000 radnih mjesta, a mi smo spasili više od 550.000 radnih mjesta u privatnom sektoru. To su oni koji su nam rekli zašto ste zatvorili sve, pa zašto ste se otvorili. Ako idemo linijom da nekakav politički akter može govoriti o tome što treba i kako činiti u ovako specifičnoj situaciji, onda nam se ne piše dobro. Sve odluke donesene su na temelju mišljenja struke”, dodao je.