BOŽINOVIĆ OTKRIO ČEKAJU LI NAS STROŽE MJERE I POJASNIO ŠTO SE DOGAĐA NA GRANICAMA: ‘Ljudi moraju dokazati svrhu dolaska, vraćamo ih….’

Šef Nacionalnog stožera civilne zaštite i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pojasnio je što se događa na granicama uslijed povećanja broja oboljelih od koronavirusa u Hrvatskoj

Porast broja zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj u protekla tri dana postao je i tema o kojoj govore i političari. Tako premijer Andrej Plenković uvjerava da je zdravstveni sustav spreman nositi se s većim brojem zaraženih osoba, dok šef SDP-a i Restart koalicije Davor Bernardić kritizira poteze vladajući i poručuje da hrvatska nije spremna za drugi val zaraze. Ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera civilne zaštite, Davor Božinović je za RTL Danas prokomentirao mogućnost uvođenja novih epidemioloških mjera.

“Postoje preporuke koje su vrlo precizne. I kao što govorimo od početka, sve što postižemo je da to činimo zajedno i svi stožeri i medicinska struka. Hrvatska održava povoljnu epidemiološku situaciju. Sve mjere ovise o trenutačnoj situaciji. Ne smatramo da bi trebalo posegnuti za restriktivnijim mjerama. Pohvatani su svi kontakti zaraženih, radi se o hrvatskim građanima koji su bili u susjednim zemljama”, istaknuo je ministar Božinović.

Detaljnije se gleda u dokumente

Pojasnio je i što se trenutno događa na hrvatskim granicama. Dodao je kako se ne radi o postrožavanju mjera te pojasnio zbog čega su se na graničnim prijelazima stvorile kolone. Naime, uvedeno je novo pravilo prema kojem građani koji dolaze iz trećih zemalja (izvan EU) moraju dokazati svrhu svog dolaska.

“Što se tiče državljana drugih zemalja, svrhu ne moraju dokazivati samo građani deset zemalja članica EU. Od kada je ta mjera na snazi, oko 70 posto je bilo odbijeno. Vraćamo ljude s granice. Ako je osoban razlog, on mora biti humanitaran. Poslovni sastanci moraju biti neodgodivi. To procjenjuje hrvatska policija.

Gužva je na granicama jer se detaljnije gleda u dokumente kojima se dokazuje neodgodivost ulaska u RH. Ova nova normalnost ne bi trebala značiti zatvaranje, pogotovo ne onog tipa na početku epidemije. Mi donosimo mjere kako bismo zadržali što veću aktivnost gospodarstva, a zaštitili zdravlje hrvatskih ljudi i gostiju”, istaknuo je i dodao da se širenje zaraze bitno smanjuje ako se svi pridržavaju epidemioloških mjera.

Ne strahuje od odgode izbora

Nije zabrinut da bi epidemija koronavirusa mogla narušiti održavanje skorašnjih parlamentarnih izbora: “Nema nikakvih indikacija da bi se situacija mogla pogoršati u toj mjeri. Što se mene tiče, ne strahujem”, jasno će.

Na izborima je i on kandidat, stoga je pojasnio što bi učinio u slučaju da završi u samoizolaciji, kao što je to jučer učinio njegov kolega iz Stožera, Krunoslav Capak.

“Ako bi završio u samoizolaciji, pretpostavka je da sam došao u situaciju koju sam mogao izbjeći. Ne možete biti nikad 100 posto sigurni. Vi i ja nemamo simptome… Ali, to je takva bolest. No, Hrvatska održava povoljnu epidemiološku situaciju”, rekao je Božinović i otkrio kako je Capak: “On je ok, nema nikakve simptome. Bio je negativan na testiranju.”

