BOŽINOVIĆ POHVALIO ODLUKU BISKUPA: ‘Dobro je da su odustali od blagoslova kuća’

‘To je dobra odluka’

Ministar Davor Božinović rekao je da je dobra odluka biskupa i nadbiskupa da odustaju od blagoslova kuća. Želimir Puljić, zadarski nadbiskup, poslao je dopis u kojem u kojem je navode Odredbe o blagoslovu obitelji i drugim pastoralnim aktivnostima tijekom Došašća u toj županiji.

“Šestorica svećenika Zadarske nadbiskupije već su podlegli zarazi Covida-19, a trojica su ponovno u izolaciji. Nije bilo lako tada podmiriti sve pastoralne potrebe u župama gdje su svećenici bili u izolaciji ili u bolnici. Uz to, stupile su na snagu nove mjere koje obuhvaćaju i vjerska okupljanja s određenim zabranama i ograničenjima. Imajući sve to u vidu, ovime donosim odluku neka se blagoslov obitelji odgodi do povoljnije epidemiološke situacije kad ćemo ponovno razmotriti mogućnosti i okolnosti”, prenosi 24sata Puljićev dopis.

Nove mjere na misama

Obavijest župnika odnosi se i na nove mjere u crkvi. One ne zabranjuju slavljenje mise s narodom, nego ograničavaju broj sudionika na misama.

“Neka se u župama gdje župnik rezidira uvede slavlje svete mise subotom uvečer (nedjeljni obrazac) kako bi vjernici udovoljili zapovijedi sudjelovanja u svetoj misi. Ukoliko župnik slavi toga dana misu u jutarnjim satima, ovim se daje dopuštenje za binaciju dok traju okolnosti Covida-19. O uvođenju ove mise subotom uvečer neka se izvjesi oglas u crkvi te objasni vjernicima da time udovoljavaju crkvenom propisu. Tamo gdje se u župi slave dvije mise nedjeljom, a župnik smatra pastoralno razboritim uvesti i treću misu radi mogućnosti većeg sudjelovanja vjernika, neka uputi molbu čim prije u Ordinarijat kako bi dobio dopuštenje za slavlje treće mise nedjeljom. Dok traju najnovije mjere, neka mise budu služene tiho, bez pjevanja.

U ovim okolnostima koronavirusa neće se moći organizirati, kao prošlih godina, zajedničke ispovijedi po župama. Stoga, neka župnici budu u određeno vrijeme na raspolaganju za ispovijed te stave u crkvi oglas kada i gdje ispovijedaju tijekom vremena Došašća. I neka pozovu vjernike da ne čekaju za ispovijed zadnje dane pred Božić. Tijekom svetoga vremena Došašća neka župnici učine pohod starijima, bolesnima i nemoćnima radi ispovjedi i pričesti, pa i bolesničkog pomazanja, uz dogovor s obitelji i uz poštivanje epidemioloških mjera”, stoji u dopisu Želimira Puljića.

