BOŽINOVIĆ OZBILJNO UPOZORIO UGOSTITELJE NA NOVE MJERE: ‘Tko ih bude kršio, neće dobiti naknadu. To nema logike’

Načelnik Stožera i ministar MUP-a, Davor Božinović, govorio je na današnjoj presici Stožera o strožim kontrolama mjera. Kazao je da od regionalnih stožera traže da pojačaju nadzor te da dosljednije sankcioniraju i predlažu mjere.

“Želimo postići da svi u sustavu i zdravstvenom i turističkom koordiniraju, razmatraju aktualnu situaciju i, ili samostalno ili kroz prijedlog mjera nacionalnom Stožeri pokušaju zaustaviti širenje virusa i da što spremniji uđemo u novu sezonu. Kao što smo više puta rekli, možemo uspjeti ako svatko preuzme odgovornost za ono što se događa na njegovom području. To ne znači prebacivanje odgovornosti na nekog drugog, ali treba nam pogotovo u ovoj situaciji, što veća i što šira uključenost svih koji moraju postati sastavni dio rješenja koja pred nas postavlja ova zahtjevna situacija”, rekao je.

Novi uvjeti za naknade

Upitan o povećanju kazni nakon što su otvorene terase kafića, Božinović kaže da je vidio popis od 30 i nešto ugostiteljskih subjekata, što se odnosi i na inspektorate i na policiju.

“Ono što je činjenica, a mislim da upravo vijeće HZZ-a ima uskoro sjednicu na kojoj će razraditi dodatno uvjete za naknade koje se isplaćuju vezano za smanjeno poslovanje pojedinih sektora zbog mjera Stožera, sigurno je da oni koji budu kršili mjere neće imati pravo na kompenzaciju jer to nema logike. S jedne strane dobivaš naknadu od države, a s druge strane se ne pridržavaš mjera”, odgovorio je Božinović.

‘Ako stavite stijene, onda to nije terasa’

Ponovno je sve pozvao na poštivanje epidemioloških mjera:

“Nama je najvažnije da se poruka o nužnosti pridržavanja mjera uhvati svuda i što šire. Mi smo cijelo vrijeme i u prvom valu i drugom uvijek ukazivali na to da nam je zadnja opcija sankcioniranje, uvijek mislimo da je bolje objasniti koliko je štetno nepridržavanje mjera i preporuka HZJZ-a. Ne samo zbog sebe, ali time se ugrožavaju i poslovi i djelatnosti. Ako to postane masovnija pojava, pogotovo što vidimo zadnjih dana da su se svi nekako opustili nakon boljih brojki, sad vidimo da se situacija pogoršava, onda smo svi skupa žrtve takvog ponašanja manjeg dijela onih koji se bave određenim djelatnostima. Mi smo i prije tjedan dana na presici govorili da kad se zatvore te plastične ili staklene stijene, kad se one griju, kad se grupiraju ljudi tamo, da to više nema veze s otvorenim prostorom i onim čime se Stožer vodio kad je odlučio o otvaranju terasa. Svi oni koji to rade riskiraju poslovanje svojih kolega, pogotovo onih koji se pridržavaju mjera. Ne jednom su nam predstavnici udruga iz tog sektora sugerirali da se kažnjavaju oni koji krše mjere”, rekao je načelnik Stožera.

