Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović gostovao je u RTL Direktu gdje je govorio o dvije vruće teme - valu migranata i koronavirusu, odnosno epidemiološkim mjerama.

"Za razliku od 2015. ovdje je Europa vrlo brzo reagirala, pogotovo EU institucije gdje je stavljen naglasak na nekoliko načela. Prvo da se ta situacija ne smije ponoviti , da komunikacija prema javnosti mora biti, za razliku od one 2015., prilično jasna, a to je da nitko nije spreman primiti veliki broj izbjeglica", rekao je Božinović.

Kaže kako nijedna država to ne može odraditi sama. "Mi, Hrvatska, niti jedna država Europe ne može to odraditi sama u smislu sprječavanja, međutim EU ovdje ima priliku ovdje pokazati da može pregovarati, da zna pregovarati, prije svega sa zemljama koje okružuju Afganistan, to su Pakistan i Iran koji zajedno imaju više od 4 i pol milijuna Afganistanaca", kaže ministar.

'Europa nije otvorena kao prije 5,6 godina'

Objašnjava kako su oni zatvorili granice te se sada čeka međunarodna diplomacija. "Naravno, svim tim ljudima treba osigurati egzistenciju, nekakve dostojanstvene uvjete za život. Ali, ovo je proces. Ovo nije nešto što možemo reći da je danas počelo, sutra završilo. Vjerojatno će tu doći do određenog kretanja ljudi, ali u tome svemu…".

Kaže kako 119 koliko smo dosad primili migranata ne mora biti konačna brojka. "A čujte, mi nismo nikada rekli da je to krajnja brojka. Sigurno da ne možemo isključiti da bude još takvih slučajeva, ali kad govorimo o Hrvatskoj, vjerojatno ne neki veliki broj. Ovdje smo naučili nešto, kad su migracije u ovom slučaju izbjeglica uredne, zakonite, kad znamo tko dolazi, onda to nije problem. Problem je kad se masa ljudi nađe na granici i onda prelazi iz države, onda je to problem i ekonomski i socijalni i svakakav", objašnjava Božinović.

No, tvrdi, neće biti Europa otvorena kako je bila prije pet, šest godina. "Sve se to treba rješavati od slučaja, ali nikako ne davati lažne nade da je Europa otvorena kao što je to bilo prije pet, šest godina, jer ona to jednostavno nije", navodi.

'Mjerilo bi trebalo biti broj hospitalizacija'

Komentirao je drastičan skok broja oboljelih od koronavirusa te najveći broj hospitaliziranih u nekoliko mjeseci.

"Ovaj je virus pokazao, iako još ne znamo sve o njemu, da on ima određenu sezonalnost, ljudi se sad vraćaju (s mora), preko ljeta je toga bilo manje. Međutim, bio je veliki moving, Hrvatska je primila milijune stranih gostiju i sigurno da je to ostavilo posljedice. Sad vidimo da brojke rastu diljem Hrvatske, dakle nije to više ekskluzivno jadranska regija. Znamo da je sjeverni dio Hrvatske do prije nekoliko tjedana sav bio u zelenom. Sad se ljudi vraćaju i vjerojatno su bili malo opušteniji tijekom ljeta", kaže ministar.

Kaže kako Vlada i Stožer ne robuju brojkama. "Činjenica je da se prati situacija iz dana u dan i ovo što je kazao premijer, tu je potpuno u pravu, dakle, mjerilo bi ipak trebalo biti broj hospitalizacija, odnosno opterećenje zdravstvenog sustava. Svi učimo kroz ovu epidemiju o ovom virusu, to traje već više od godinu i pol dana. Svi više-manje znamo kako se možemo zaštititi. Država osigurava cjepiva i više nego što je potrebno za svakoga hrvatskog državljanina, a pokazalo se da je cjepivo zapravo najbolja zaštita", kaže Božinović.

Većina zaraženih nije se cijepila

Otkrio je podatak da je od 1. kolovoza do jučer od svih zaraženih u Hrvatskoj, svega tri posto onih koji su primili dvije doze cjepiva. " Dakle, ogromna većina ljudi koji su zaraženi, a pogotovo onih koji su hospitalizirani su ljudi koji se nisu cijepili. Oni su taj rezervar u kojem se virus može slobodno kretati i to je problem", kaže šef Stožera.

Odgovorio je i na pitanje zašto kafići i dalje rade do ponoći te hoće li im se uskoro produžiti radno vrijeme. "Ne razmišljamo o produljenju. Znate sad bilo kakvo dodatno popuštanje, iako su naše mjere i u ovom trenutku najliberalnije u Europi, doduše sad ima zemalja koje su se jako dobro procijepile, najavljuju ukidanje svih mjera. Mi s obzirom da nemamo, možemo biti zadovoljni sa svega 50 posto starije populacije koja cijepljena, moramo zadržati tu mjeru opreza i mislim da smo dosad sve odluke donosili prilično, ja bih se usudio reći, i racionalno tako moramo i nadalje", kaže.

"Nije nije isto imate li 20.000 ljudi ili imate 10-20 ljudi u kafiću pa onda dođe drugi, ovi ljudi su na utakmici jedni pokraj drugih barem dva sata i zbog toga se traže covid potvrde", odgovara na pitanje zašto se smije na utakmicu, a ne u noćni klub.

Odgovorio je i na pitanje razmišljaju li da Covid potvrde počnu tražiti na još više mjesta. "Mislim da su najave iz zdravstvenog sustava takve da se to ne bi trebalo dogoditi i da ćemo nastaviti broditi s racionalnim pristupom", kaže Božinović.