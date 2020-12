BOŽINOVIĆ OTKRIO SLIJEDI LI POPUŠTANJE MJERA ZA BLAGDANE: Jasno poručio o čemu sve ovisi; ‘Brojke i dalje rastu’

Božinović je naglasio da brojevi i dalje lagano rastu te da Stožer svakodnevno prati situaciju, ‘ali to sigurno neće rezultirati nekakvim popuštanjem koje bi značilo bitnije različiti režim organizacije života od onoga što imamo danas’, dodao je

Voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite i ministar Davor Božinović ocijenio je u četvrtak da ublažavanje epidemioloških mjera za predstojeće božićne i novogodišnje blagdane ovisi o trendovima smanjenja broja zaraženih.

“Ublažavanje mjera može biti povezano jedino s jasnim trendovima smanjenja broja zaraženih, a mi u ovom trenutku nismo u toj situaciji”, kazao je Božinović u Ravnateljstvu policije prilikom potpisivanja darovnice vozila s veleposlanikom SR Njemačke u Hrvatskoj Robertom Klinkeom.

Božinović je naglasio da brojevi i dalje lagano rastu te da Stožer svakodnevno prati situaciju, “ali to sigurno neće rezultirati nekakvim popuštanjem koje bi značilo bitnije različiti režim organizacije života od onoga što imamo danas”, dodao je.

SUMNJATE DA STE IMALI KORONAVIRUS IAKO SE NISTE TESTIRALI? Ovo je sedam znakova da ste gotovo sigurno preboljeli Covid-19

Hoće li se antigenska testiranja pribrajati ukupnim brojkama?

Upitan koliko bi trebao biti pad broja zaraženih kako bi se krenulo u relaksaciju mjera, Božinović je odgovorio da on mora biti jasan i trendovski. “Moramo vidjeti iz dana u dan da trend novozaraženih pada, a sadašnje dnevne brojke u ovom trenutku nosu blizu tog scenarija”, kazao je.

Odgovarajući na pitanje razmišlja li se o pribrojavanju antigenskih testiranja ukupnim brojkama, Božinović je podsjetio da je započela distribucija antigenskih testova po svim županijama i da će se po planu antigenski testirati korisnici i zaposlenici ustanova za socijalnu skrb, prije svega domovi za starije i nemoćne. Dodao je kako je u Varaždinu krenulo testiranje po poduzećima, osobito u onima s većim brojem zaposlenika.

“To su projektna testiranja koja zapravo trebaju dati sliku o razini zaraze u pojedinim sredinama, pogotovo tamo gdje je vitalno važno, kada govorimo o starijim ljudima ili kada govorimo o gospodarstvu”, precizirao je.

O najavama hotelijera za doček Nove godine

Voditelj stožera osvrnuo se i na najave hotelijera o organiziranim dočecima Nove godine koje smatra potpuno suprotne odlukama stožera.

“Hoteli moraju funkcionirati kako bi se smjestili ljudi koji obavljaju važne sastanke, ali je medicinski potpuno kontraindicirano održavati bilo kakve zabave. Nakon što sam u dnevnom tisku pročitao najave hotelijera, čuo sam se s ministricom turizma i sporta Nikolinom Brnjac koja će danas na sastanku s predstavnicima udruge hotelijera prenijeti moju poruku”, rekao je Božinović.

IPAK NIŠTA OD PROSLAVA NOVE U HOTELIMA? Šefica udruge hotelijera je jasna: ‘Takvo slavlje Stožer ne dopušta’

Bez komentara na Janšino predstavljanje Hrvatske u Bruxellesu

Upitan je li se čuo s premijerom i kada se on planira vratiti iz samoizolacije, ministar je kazao da za sve što treba reći postoji glasnogovornik vlade te da se komunikacija nastavlja online putem. Uz to, nije htio komentirati prijedlog predsjednika Zorana Milanovića da ne otputuje u Bruxelles kako bi predstavljao Hrvatsku na sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu, već će to napraviti slovenski premijer Janez Janša.

“Ja sam ministar u Vladi, a predsjednici Vlade i Republike već su se dogovorili oko tog pitanja pa prema tome sa svoje pozicije nemam što komentirati”, kazao je Božinović.

Komentirajući kritike oporbe na rad stožera i njihov prijedlog da se i oni uključe u buduće odluke stožera, Božinović je ocijenio da je dobrodošao svaki konkretan prijedlog za bilo kakvu odluku. “Takve prijedloge nisam dosad vidio ni od oporbe niti od drugih aktera koji komuniciraju ovu temu u javnom prostoru”, zaključio je.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

ODLUKA DA NAS JANŠA PREDSTAVLJA IZAZVALA RAZLIČITE REAKCIJE OPORBE: Vrkljan: ‘Ne frustrira me odabir’; Glavašević: ‘Janša je katastrofalan izbor’