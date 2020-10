BOŽINOVIĆ OTKRIO RAZMIŠLJAJU LI O UVOĐENJU POLICIJSKOG SATA: ‘Nitko ne može reći do kojih vrhunaca može ići epidemija’

Davor Božinović je odbacio mogućnost uvođenja policijskog sata: ‘Prije neku noć imali smo primjer inspekcije u klubu. Inspektor je vidio ples na podiju, što je propisano da se ne smije, i onda slijedi kazna od 30.000 kuna’

Govoreći novinarima, ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera za Civilnu zaštitu, Davor Božinović, odbacio je danas mogućnost uvođenja policijskog sata kao što je to napravila Slovenija.

“Molim sve da se pridržavaju mjera koje su preporučene, jer je to jedini način”, rekao je Božinović dodavši da će se Stožer trenutačno koncentrirati na ono što je propisano.

Savjetovao je građanima da se tijekom trajanja epidemije suzdrže od svih većih druženja, sastajanja, zabava. “Mi propisujemo ono što je s poznatim organizatorom – ono što je na privatnim posjedima niti možemo niti želimo kontrolirati, ali u tim se okruženjima građani najviše opuste i onda šire virus”, kazao je.

“Nije ovo velika filozofija, u svakodnevnoj praksi nije uvijek lagano držati fizičku distancu i nositi masku, kad nas je više, ali to i nije toliko teško ako osvijestimo da je to jedini način na koji možemo prebroditi ovu krizu”, dodaje Božinović.

Kažnjavanje i inspekcija

Božinović je upozorio da Stožer može donijeti preporuke, ali da se neće ništa postići ako to građani ne prihvate. “A siguran sam da hoće i da većina primjenjuje te mjere u svakodnevnom životu i treba one koji to ne rade ili se opuste upozoriti na neodgovornost takvog ponašanja, a to ćemo raditi kroz pojačane inspekcije”.

Rekao je da će se sankcionirati vlasnici objekata i organizatori događanja ako se u tim objektima ne budu poštovale propisane mjere. “Prije neku noć imali smo primjer inspekcije u klubu. Inspektor je vidio ples na podiju, što je propisano da se ne smije, i onda slijedi kazna od 30.000 kuna”, kazao je Božinović i naglasio da te mjere nisu tretiranje strogoće. “Mi ovim mjerama pomažemo tim objektima da ostanu otvoreni.”

Rekao je i da je broj zaraženih alarmantan. “Svaki dan brojevi rastu, ali to je zvono koje treba zazvoniti svakome od nas. Mi kao država i stožer ponavljamo već devet mjeseci isto. Ljeti nije bilo potrebe za čvršćim porukama, sad dolazi razdoblje jeseni kada vam nitko ni u Hrvatskoj ni izvan nje ne može reći do kojih vrhunaca može ići epidemija.”

