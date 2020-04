BOŽINOVIĆ OTKRIO – RAZMIŠLJA SE O POPUŠTANJU MJERA: I mi građani možemo utjecati na to, važno je da ispunimo jedan uvjet

‘Moramo naći načina i i unutarnje snage jer nam je to jedini zalog da iz ove situacije izađemo sa što manje štete i žrtava’

Voditelj Nacionalnog stožera Civilne zaštite i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u srijedu da zasad mogu biti zadovoljni kako građani poštuju mjere uvedene radi sprečavanja širenja zaraze.

“Postaje očito da su građani u najvećem broju shvatili nužnost provedbe i držanja svih mjera – i zbog sebe samih i zbog svojih obitelji, a naravno i zbog činjenice da time najbolje pomažu da se ta infekcija ne širi diljem Hrvatske, i s te strane možemo biti i zadovoljni i zahvalni”, rekao je Božinović u emisiji Hrvatskog radija “A sada Vlada”, koja se iznimno, zbog situacije vezane uz epidemiju koronavirusa, emitirala iz zgrade Ministarstva unutarnjih poslova.

Pet do sedam dana trebali bi imati silazni trend

Na pitanje ima li naznaka za optimizam i jesu li u Stožeru zadovoljni stabilnim i ne pretjerano skokovitim rastom broja oboljelih od koronavirusa na dnevnoj razini, odgovorio je da broj nije eksponencijalan, ali da nas to ne smije opustiti.

“Činjenica je da taj broj raste i da nije eksponencijalan, ali to nas ne smije opustiti”, rekao je te dodao kako stručnjaci kažu da bi pet do sedam dana trebalo imati silazni trend oboljelih kako bi se moglo govoriti da su mjere doprle do najvećeg broja ljudi, “a mi to još uvijek nemamo”. Rekao je i da se promišlja o tome gdje se treba popustiti, ali da još nismo u toj fazi.

Ostanimo doma, bez obzira koliko je teško

Pozvao je sve da se, bez obzira na lijepe dane i blagdane, drže pravila – ostani doma bez obzira koliko je to teško.

“Moramo naći načina i i unutarnje snage jer nam je to jedini zalog da iz ove situacije izađemo sa što manje štete i žrtava”, dodao je.

Rekao je kako će biti zadovoljan ako se pokaže da je utemeljen podatak da zbog potresa u Zagrebu neće biti znatnijeg povećanja broja oboljelih.

Istaknuo je da je potres ostavio dosta posla s kojim se trebaju nositi i Vlada i gradske vlasti.

“Da je samo to – bio bi velik problem za Hrvatsku, a situacija s epidemijom ga usložnjava jer se ne mogu svi u punom opsegu angažirati oko saniranja posljedica, a taj posao ne može čekati. Dakle, jedna vrlo kompleksna situacija za Vladu, za ljude koji su pretrpjeli štete i to je dodatan izazov s kojim ćemo se morati nositi”, rekao je Božinović.

‘Migracije su zasad minorne’

Zamoljen da komentira to što slovenska Vlada najavljuje izlazak na granicu zbog epidemije koronavirusom i migranata, rekao je da bi se suzdržao od komentara i dodao da su migracije sada minorne.

Migracije su sada minorne jer s jedne strane zapadne zemlje koje su krajnji cilj ilegalnih migranata nisu više tako atraktivne kao što su bile prije mjesec dana, s druge strane sve granice su u Europskoj uniji više ili manje zatvorene, a s treće strane države koje imaju veći broj migrantske populacije smjestile su ih zatvorene prostore i nema više slobodnog kretanja. Dodatni razlog zašto ih nema je i taj da se sva ograničenja kretanja odnose i na krijumčare i sve one kojim su im pomagali u organizaciji prelaska preko Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske dalje u Europu, rekao je Božinović.

