BOŽINOVIĆ OTKRIO ONO ŠTO SVE ZANIMA: Kada popuštaju mjere i hoće li nove osobne iskaznice sadržavati podatke o cijepljenju?

‘Pustimo da čujemo primjedbe ljudi koji se bave time, možda će biti novih i kvalitetnih prijedloga’, rekao je Božinović

Ministar unutarnjih poslova i voditelj Nacionalnog stožera Civilne zaštite Davor Božinović danas je u Josipdolu rekao da nove osobne iskaznice “u ovom trenutku” neće sadržavati podatke o cijepljenju. “U ovom trenutku ne”, odgovorio je Božinović na pitanje novinara hoće li nove osobne iskaznice sadržavati i podatke o cijepljenju.

Dodao je pritom da je MUP uputio na javno savjetovanje tekst Pravilnika o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica. “Pustimo da čujemo primjedbe ljudi koji se bave time, možda će biti novih i kvalitetnih prijedloga, ali mislim da definitivno Hrvatska otvara jednu novu eru u digitalizaciji usluga”, rekao je Božinović.

O ‘norijadi’ maturanata

Za spontane ‘norijade’ maturanata, na kojima se danas okuplja veći broj njih, Božinović je rekao da se nada da se neće odraziti na epidemiološku situaciju. “Siguran sam da će naša mladost biti na visini svjesnosti i odgovornosti i da će učiniti sve da u tom slavlju ne pretjera, te da će imati u vidu da će se nakon slavlja vratiti doma, gdje možda imaju starije ukućane”, rekao je.

Božinović je također izvijestio da se vode razgovori o popuštanju epidemioloških mjera, vodeći računa o interesima nekih djelatnosti u Hrvatskoj, te je rekao kako vjeruje “da će se moći donijeti odluka o popuštanju mjera u ponoć s četvrtka na petak”.

“Tom će se odlukom dopustiti i svadbe, ali ne znam hoće li biti za 150, ali bit će više od 100 i vidjet ćemo koji će se epidemiološki uvjeti i kriteriji trebati zadovoljiti, da će oni morati biti malo strožiji da bi se mogle organizirati svadbe na, hajmo reći, tradicionalan način”, rekao je Božinović.

Ilegalne migracije

Odgovarajući da pitanje o ilegalnim migracijama izrazio je bojazan da će se s ljepšim vremenom dodatno povećati pritisak ilegalnih migracija, no da je “hrvatska policija na visini zadatka u zaštiti hrvatske granice, kao i vanjske granice Europske unije”.

“Europska unija razumije, sve više zemalja članica razumije koliko je važna uloga hrvatske policije u zaštiti granica, a pošto je Hrvatska u mandatu ove vlade ubrzano ispunila kriterije, sve su to su elementi da se donese odluka na razini Europskog vijeća o ulasku Hrvatska u Schengenski prostor”, rekao je.

Mi smo, kaže Božinović, svoju zahtjevnu domaću zadaću ispunili, odnosno ispunili smo 281 uvjet iz osam pregovaračkih područja, a posao je to za koji je, kako je dodao, malo tko u Europi davao šanse.

Dodao je da je moguće da se to dogodi za vrijeme predsjedanja Slovenije Europskom unijom. “Ulazak Hrvatske u Schengenski prostor prvo je naš interes, ali je to i interes Europske unije, a unutar EU mislim da je to najveći interes Republike Slovenije”, zaključio je Božinović.