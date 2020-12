BOŽINOVIĆ OTKRIO KOLIKO JE PRIJAVA PODIGNUTO ZBOG ŠIRENJA VIRUSA: A detaljno objasnio i kako će izgledati božićni šoping

Izvijestio je da su inspektori ravnateljstva Civilne zaštite od zadnje sjednice vlade izvršili ukupno 1264 nadzora poslovnih subjekata i javnih okupljanja te su izdali 51 usmeno upozorenje i jedan prekršajni nalog u visini od 30.000 kuna zbog kršenja mjere o obustavi održavanja sajmova.

Potpredsjednik Vlade RH i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u srijedu kako je od posljednje vladine sjednice policija zaprimila 52 dojave o kršenju mjere samoizolacije te je zbog širenja i prenošenja zaraze podneseno šest kaznenih prijava.

“Policijski službenici proveli su nadzor nad ukupno 6617 objekata, dano je 36 usmenih upozorenja, a u četiri objekta je utvrđeno kršenje mjera. Temeljem zaprimljenih dojava utvrđeno je 52 kršenja mjere samoizolacije. Zbog počinjenog kaznenog djela širenja i prenošenja zarazne bolesti bit će podneseno šest kaznenih prijava”, rekao je Božinović na sjednici vlade.

“Pripadnici Državne intervencijske postrojbe su proveli 730 nadzora, utvrđene su 102 nepravilnosti, na licu mjesta je otklonjena 91. Na daljnje postupanje je upućeno 11 službenih zabilješki koje su se odnosile na kršenje mjera”, kazao je Božinović.

Dodao je kako su operativne službe Civilne zaštite postavile dodatne kontejnere i šator za potrebe medicinskih ustanova s područja grada Zagreba i Korpivničko-križevačke županije te su izdali 408.000 artikala zaštitne opreme ili oko 11 tona.

“U logističkom centru ravnateljstva u Jastrebarskom i regionalnim skladištima Rijeka, Osijek i Split ima oko 10,9 milijuna različitih artikala, odnosno 888 tona zaštitne opreme. Ravnateljstvo je isporučilo 150.000 brzih antigenskih testova zdravstvenim i socijalnim ustanovama, a dodatno 100.000 testova dolazi sutra u Hrvatsku i tijekom dana će se distribuirati po hrvatskim županijama”, kazao je Božinović.

I po 20 kvadrata po kupcu

Podsjetio je na odluke koje su predstavili jutros na Nacionalnom stožeru te koje će se primjenjivati od 12. prosinca do 10. siječnja.

“Broj kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici ili centru ograničit će se tako da u onim prodavaonicama u kojima imaju do 10 kvadratnih metara neto površine prodajnog prostora može biti samo jedan kupac, a za one od 11 do 100 za svakog kupca mora biti najmanje 10 kvadratnih metara. Od 101 do 200 za svakog kupca mora biti osigurano 12 kvadratnih metara, a za prodavaonice od 201 do 2000 kvadratnih metara najmanje 16 kvadratnih metara za kupca. Za one s više od 2000 kvadratnih metara za svakog kupca moraju osigurati 20 kvadrata. U trgovačkim centrima najmanje 16 kvadratnih metra za svakog kupca”, objasnio je Božinović.

Također je istaknuo da prodavaonice i trgovački centri moraju istaknuti obavijest o najvećem mogućem broju kupaca i strogo se moraju pridržavati tog ograničenja.

“Za one s više od 2000 kvadratnih metara i trgovačke centre uvode se i dodatne epidemiološke mjere kao obustava organiziranog prijevoza za kupce, sprečavanje ulaska prekomjernog broja kupaca, uvođenje redara koji će spriječiti ulazak kada je broj viši od 90 posto maksimalno dopuštenog broja”, zaključio je Božinović.