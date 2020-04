BOŽINOVIĆ OTKRIO KAKO JE PROŠAO PRVI DAN RELAKSACIJE MJERA: Osvrnuo se i na moguće ukidanje e-propusnica

Šef Nacionalnog stožera civilne zaštite i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović govorio je o inspekcijskom nadzoru tijekom druge faze popuštanja mjera, mogućnosti ukidanja e-propusnica, izborima i politizaciji stožera

Voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović istaknuo je kako je u oko 1100 inspekcija civilne zaštite danas, na prvi dan druge faze popuštanja mjera zaštite protiv širenja covida-19, utvrđeno tek “nešto sitno nepravilnosti”.

“Uglavnom sve prolazi onako kako je i predviđeno i na neki način preporučeno. Inspekcije civilne zaštite su danas do 17 sati obavile više od tisuću sto inspekcija i ukoliko je bilo, a bilo je nešto sitno nepravilnosti, one su to otklonile”, izjavio je Božinović u ponedjeljak za Dnevnik Nove TV.

Uglavnom je, kazao je, bila riječ o nepridržavanju nekih higijensko-epidemioloških mjera, neodržavanju pravilne fizičke distance između klijenata, “ali ponavljam, ništa strašno i ništa što se, siguran sam, neće popraviti u danima koji slijede”. Pohvalio je građane da su već na prvi dan druge faze popuštanja mjera, kao i kroz cijelu prvu fazu, pokazali visok stupanj razumijevanja, svjesnosti i savjesnosti u pridržavanju mjera, “koje su zapravo za njihovo dobro, za dobro svih hrvatskih građana”.

Sedmodnevni razmak

Upitan zašto je razmak između faza sedam dana, a ne 14 kao što je primjerice slučaj s mjerom samoizolacije, Božinović se pozvao na tvrdnje kolege iz Stožera, ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka. On je, naime, ustvrdio kako je riječ o optimalnom broju dana u kojem se može procijeniti je li nešto od novih mjera utjecalo na eventualno povećani broj oboljenja.

“Međutim, kao što smo već više puta istaknuli, na dnevnoj bazi pratimo sve što se događa na terenu i samih ovih 1100 inspekcija govori za sebe i u svakom trenutku ćemo biti spremni reagirati ukoliko se pokaže neki izazov”, poručio je Božinović.

Od 11. svibnja bez e-propusnica?

Siguran je, kaže, da je uvođenje e-propusnica “itekako usporilo Hrvatsku” na način da su ljudi putovali samo u poslovne i neke druge neodgodive svrhe, ali i istaknuo kako sve ono što dosad znaju o koronavirusu upućuje na to da je putovanje jedan od glavnih faktora širenja virusa.

“Mi razmišljamo, ovisno o situaciji kakva bude, da popustimo što više mjera. Svima nam je u interesu što veća normalizacija života, pokretanje što više aktivnosti. Međutim, moramo ići etapno, na način da se otvaramo, ali ne svi i ne odjednom kako bismo mogli u datom trenutku reagirati ukoliko se pokaže neka nova ugroza u smislu rapidnog povećanja broja oboljelih”, naglasio je.

Upitan brine li ga što su odluke stožera u dijelu javnosti počele dobivati političke konotacije, Božinović je odgovorio kako bi bio zabrinut ako bi Hrvatska imala lošije rezultate, pogotovo u usporedbi s državama u okruženju.

“Niti smo imali tako tvrde mjere zatvaranja ljudi po nekoliko dana u stanove i kuće, niti smo imali eksponencijalni rast broja oboljelih”, pohvalio je dosadašnje mjere i način na koji su ih građani prihvatili. “To bi me brinulo, a nekoga očito brinu ti naši rezultati. Međutim, mi smo se od prvog dana opredijelili za zaštitu života i zdravlja hrvatskih ljudi, svakodnevno već dva mjeseca komuniciramo naše mjere i naša postupanja i to ćemo nastaviti činiti”, dodao je.

O ljetnim izborima

Na pitanje koliko je izgledno da se parlamentarni izbori održe prije jeseni, ponovio je kako su u stranci u ovom trenutku fokusirani pogotovo na novu fazu popuštanja mjera, kako bi se vidjelo kakve će pokazati rezultate.

“Mi o izborima što se tiče HDZ-a nismo vodili neke ozbiljnije razgovore, jer nam je ovo sada fokus. Što se izbora tiče, poznato je da je ovo izborna godina i da su izbori bili prije četiri godine”, zaključio je Božinović.

