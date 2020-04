BOŽINOVIĆ OTKRIO DETALJE O UKIDANJU PROPUSNICA: Stožer će to razmotriti oko 11. svibnja, sve ovisi o epidemiološkoj situaciji

Voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović potvrdio je kako e-propusnice neće biti ukinute barem do 11. svibnja, odnosno do početka posljednje faze opuštanja epidemioloških mjera

Voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović najavio je u srijedu da će Stožer oko 11. svibnja, kad počinje posljednja etapa prve faze popuštanja epidemioloških mjera, razmotriti ukidanje sustav e-propusnica za kretanje državom.

PRIJEDLOG NIJE PRIHVAĆEN: Građanima Krapinsko-zagorske županije i dalje trebaju e-Propusnice

Cilj je normalizacija stanja

”Što se tiče grada Zagreba i Zagrebačke županije, oni funkcioniraju kao jedinstvena cjelina. Ako bismo krenuli tim putem, do 11. svibnja bismo ukinuli sve propusnice. To nije cilj. U ova dva tjedna je cilj da se ne otvori i pojača ta mobilnost više od onoga što je procijenjeno kad se raspravljalo o mjerama popuštanja”, rekao je Božinović na konferenciji za novinare Stožera. “Nama je cilj da se normalizira što je moguće više toga. To će ovisiti o epidemiološkoj slici”, poručio je.

Božinović je istaknuo kako je nužno proći prvu fazu popuštanja mjera na način da se iz te prve faze krene prema što većem popuštanju. “Dokle god držimo ovu epidemiološku situaciju, idemo dalje u popuštanja. Svi imamo isti cilj, ali ne smije ga ništa kompromitirati”, dodao je.

ALEMKA MARKOTIĆ OTKRILA DA ĆE MJERE TRAJATI DO PRONALASKA LIJEKA PROTIV COVIDA-19: Najavila i početak seroloških testiranja

Nema razloga da trgovine ne rade

Upitan zašto je u nekim trgovinama na tržnicama dozvoljen rad, dok drugima nije, Božinović je kazao kako nema razloga da trgovine ne rade ukoliko poštuju epidemiološke preporuke.

MJERE POPUSTILE, ALI MNOGI NISU OTVORILI SVOJA VRATA: ‘Jedva sam dočekao, ali posla nema. Bolje je i dalje držati zatvoreno’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.