Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović gostujući u Dnevniku Nove TV komentirao je aktualne teme poput ulaska u Schengen, obnove i novca iz EU fondova, covid mjera, a dotaknuo se i droge pronađene u Luci Ploče.

Božinović se na početku osvrnuo na novac koji Bruxelles daje Hrvatskoj za obnovu potresom pogođenog područja, odnosno na medijske navode o izgubljenim milijardama iz Fonda solidarnosti za obnovu. "Ne znam čemu drama. Radilo se o tehničkom sastanku, nitko nije tražio produljenje. Dapače, mi idemo u ubrzanje procesa", kazao je Božinović za Dnevnik Nove TV.

'Ova Vlada ima kompetencija odrađivati krizne situacije'

"Ugovoreno je nekih više od osam milijardi, vjerujem da ćemo dati sve od sebe da se sve što nam je stavljeno na raspolaganje - iskoristi", dodao je.

"Dajemo sve od sebe od prvog dana mandata ove Vlade. Nije prošlo dana bez krize i siguran sam da ova Vlada ima kompetencije odrađivati krizne situacije", dodao je. I Božinović istaknuo da obnova neće biti financirana isključivo iz EU fondova, ali da će se dio iz tih fondova iskoristiti.

"To su ogromne štete koje su se dogodile, Hrvatska se suočila s dva potresa i to na više-manje istom prostoru", dodao je. "Ne sjećam se da je netko to doživio u posljednje vrijeme u Europi i u svijetu plus covid. Ova Vlada jedina ne drži stvari u ladicama nego ih izvlači van. To je naš zajednički napor i svi ćemo dati sve od sebe", kazao je.

O ulasku u Schengen: 'Ne bojimo se nikog'

Božinović je govorio o reorganizaciji policije i mogućim problemima oko ulaska u Schengen. Kazao je da policija ima dovoljno kadra te da im ne nedostaje ljudi. "Hrvatska je napravila ono što nitko nije napravio kad je u pitanju reforma cjelokupnog sustava i ispunjavanje uvjeta za ulazak u Schengen. Dio toga je i ukidanje viza za Ameriku po sigurnosnim standardima koje ni jedna zemlja nije prošla dosad", rekao je.

"Siguran sam da ćemo sve ono što smo do sada radili unaprijediti s ovom reorganizacijom koja je proizvod analiza koje su trajale mjesecima. Druga faza je ulazak u Schengen, imamo više od 1000 policajaca koje ćemo dodatno povlačiti. Hrvatska policija ima taj privilegij da može birati najbolje", kazao je Božinović, dodajući da nema straha o ulasku u Schengen.

"Ne bojimo se nikoga, ni Njemačke", istaknuo je Božinović, dodajući da je Njemačka partner. "Njemačkoj je interes ono što radi Hrvatska. Njemačka je jedan od većih korisnika onoga što Hrvatska radi u zaštiti vanjskih granica EU-a. Mi smo spremni za Schengen", poručio je.

O zapljeni droge: 'Ovi rezultati nisu nikakva slučajnost'

O zapljeni droge u Luci Ploče Božinović je kazao da se "vidi da hrvatska policija radi sjajan posao".

"Potpisali smo memorandum s američkom Agencijom za droge koja je prepoznala hrvatsku policiju kao svojeg partnera u ovom dijelu Europe. Ovi rezultati nisu nikakva slučajnost. Vidjeli ste snimke, to mogu raditi samo vrhunski obučeni policajci", rekao je.

Govoreći o povećanom interesu za testiranje na koronavirus i čekanju na testiranje po nekoliko dana, Božinović je kazao da je čekanje razlog zbog kojeg se krenulo na uporabu brzih antigenskih testova te da je proširen broj mjesta na kojima se građani mogu testirati.

O brzim antigenskim testovima

Ipak, nakon brzog antigenskog testa se ne dobiva covid potvrda. "Mi smo tražili još ljetos da se priznaju brzi antigenski testovi za preboljenje kako bi se mogle dobiti covid potvrde. Danas sam razgovarao s Capakom i dogovorili smo da idemo s još jednom inicijativom", kazao je Božinović.

"Ići ćemo ponovno s tim pismom. Dio zemalja koje imaju veći kapacitet za testiranje nisu bile zainteresirane u trenutku kad smo mi pitali za to. Sad i ostale članice EU-a, ove koje su najutjecajnije, a odluku donosi ECDC, koriste puno više brze antigenske testove kako bi radni procesi mogli ići neometano, s obzirom na činjenicu da se omikron strahovito brzo širi", dodao je.

"Svi imaju problem kako ljude što prije dijagnosticirati, pogotovo otkako je stigao omikron. Na temelju toga, pretpostavlja se da će i drugi razmišljati da, ako je netko pozitivan na brzom antigenskom testu, onda je najvjerojatnije pozitivan", rekao je Božinović.

"Pokrenut ćemo inicijativu jer to je jedino što mi možemo napraviti. Ne možemo mijenjati pravila koja su donesena na nivou EU-a", pojasnio je. Kazao je da ECDC i dalje drži PCR test za "zlatni standard".

'Omikron će zavladati Hrvatskom'

Kazao je da mu nije žao što mjere nisu pooštrene prije blagdana. "Zaraza je u ovom trenutku još i veća u zemljama gdje se omikron počeo širiti prije nego u Hrvatskoj. Uvijek virus krene sa sjevera Europe koja ima najveću vezu s južnom Afrikom", kazao je.

"Omikron bi vjerojatno došao i bez ovih mjera. Nemamo potvrdu da je zavladao Hrvatskom, ali hoće. Zavladat će i Hrvatskom, kao i drugim zemljama", rekao je Božinović.

O nestanku Mateja Periša

Ministar Božinović osvrnuo se na nestanak Splićanina Mateja Periša u Beogradu. Kazao je da hrvatska i srpska policija surađuju.

"U ovom trenutku nema nekih novih informacija, hrvatska policija će odraditi određene razgovore s njegovim prijateljima i drugim osobama i o tome izvijestiti kolege u Srbiji pa će vjerojatno doći do nekog njihovog novog zaključka. U tjedan dana bi se taj posao mogao odraditi", zaključio je Božinović.