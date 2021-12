Ravnatelj Nacionalnog stožera civilne zaštite i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nakon sjednice Vlade na konferenciji za medije je govorio o situaciji vezanoj uz koronavirus, kao i epidemiološkim mjerama.

"Vidimo da se u dalmatinskim županijama povećavaju brojke. Mi smo sugerirali i kroz odluke da županijski zavodi prate situaciju i budu angažirani i da vide treba li i pod kojim uvjetima pustiti da se organiziraju događaji. Nedavno je bio Badnjak, uskoro je Nova godina, vidio sam danas u medijima da splitski stožer planira neke strože mjere", rekao je Božinović.

"Kako rastu brojke jučer i danas, ne bih isključio da se tu radi o većem broju slučajeva omikrona od onog što je sekvencirano", rekao je.

'Oko omikrona imamo trenutno više pitanja nego odgovora'

Govorio je potom o skraćivanju izolacije za osobe koje su primile booster dozu. "U utorak smo razgovarali, ja sam tada već najavio da cijeli niz zemalja, s obzirom na veliku stopu zaraznosti omikrona, sve više razmišlja, uz zaštitu života i zdravlja, kako održati ekonomiju. Zato je cijeli niz zemalja krenuo u skraćivanje izolacije. Jučer je Francuska imala 200.000 novih, ako bi svi ti kontakti bili stavljeni u izolaciju, to je pola milijuna ljudi, to ne može proći bez ugrožavanja ekonomije", rekao je Božinović, dodajući da je oko omikrona trenutno "više pitanja nego odgovora".

"Ono što znamo je da se širi četiri puta brže, izgleda da su to ipak nešto blaže kliničke slike, rjeđe se spušta na pluća. Ali to još uvijek treba pričekati da dobijemo pravu znanstvenu potvrdu toga", rekao je. "U međuvremenu moramo funkcionirati i zato donosimo mjere kakve donosimo", poručio je Božinović.

'Mjere do daljnjega ostaju na snazi'

Božinović je zatim govorio o mjerama. "Ovo što smo rekli za Novu godinu, rad do 2 ujutro, to ostaje. Danas smo produžili mjere, vjerojatno se do idućeg tjedna neće ništa mijenjati. One ostaju do daljnjega na snazi, vi znate da HZJZ prati sve što se dnevno objavljuje, a to je dosta istraživanja svaki dan da bi vlade mogle donositi odluke koje su najoptimalnije sada", rekao je.

"Ako ovaj porast broja novozaraženih nije zbog okupljanja za Božić, onda bi mogao biti od omikrona", dodao je.

"Okupljanja bez kontrole nisu dobra, nisu dobra od prvog dana epidemije. Okupljanja na kojima se ne vodi računa o temeljnim epidemiološkim mjerama ne možemo podržati", komentirao je Božinović pozive na "slobodne dočeke", poput onoga u Sinju. Kazao je da nikako ne može podržati takve pozive. Kao primjer odgovornog ponašanja naveo je primjer otkazivanja javih okupljanja na otvorenom u Istri.

"Bit će kontrola za Novu godinu, ali nemoguće je pokriti sve. Ono što očekujemo i čemu se nadamo, mislim da je većina građana racionalna i da neće ići tamo gdje može procijeniti da će biti rizik za zdravlje", rekao je.

"Mi ćemo se prilagođavati ovisno o epidemiološkoj slici, ali i analizama koje se dnevno objavljuju u svijetu. Moramo voditi računa o puno aspekata, ali kad govorimo o omikronu, on očito nije usporediv s onim što je bilo prije", zaključio je Božinović.