BOŽINOVIĆ ODGOVORIO NA PITANJE HOĆE LI SE 15. VELJAČE OTVORITI KAFIĆI: ‘Još su jedna ili dvije djelatnosti gdje možemo popustiti’

‘Realno, Hrvatska ima najliberalnije mjere u Europskoj uniji i praktički ova dvije djelatnosti, ugostiteljstvo i vježbe u zatvorenim prostorima, su jedino gdje se još ima prostora popustiti’

Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova te načelnik Nacionalnog stožera, komentirao je gostujući na RTL-u Danas prosvjed poduzetnika na glavnom zagrebačkom trgu te hoće li se uvažiti poruke s prosvjeda. Upitan shvaćaju li poruke prosvjednika, Božinović potvrdno odgovara.

“Mi ih shvaćamo od početka epidemije i pogotovo smo ih shvaćali u rujnu, listopadu i početkom studenog kada je Hrvatska bila praktički jedina članica EU koja je dopustila rad ugostiteljskim objektima. Napravljene su određene mjere koje realno, nije lako provoditi u ugostiteljstvu. Brojevi su nam tada počeli rasti. Broj pacijenata u bolnicama je rastao, bolnice su bile preopterećene i onda smo išli logikom zatvaranja tih objekata”, rekao je Božinović za RTL Danas.

Zašto benzinske i pekare smiju prodavati kavu, a kafići ne smiju?

Glavna kritika s provjeda govori o nedosljednosti i dvostrukim kriterijima, što se osobito odnosi na prodaju kave za van jer ju u Hrvatskoj prodaju gotovo svi osim ugostitelja.

“Benzinske crpke su otvorene zbog prodaje benzina, a prodavale su kavu za van i ranije. Isto tako i kiosci i drugi objekti. Mi smo njih otvorili jer prodaju nešto što je esencijalno za društvo, uključujući i pekare. Oni su i ranije prodavali kave za van pa im nismo zabranili da prodaju nešto što su prodavali i prije”, rekao je Božinović.

Na ministrov odgovor novinarka je konstatirala da benzinskama nije zabranjena prodaja benzina, ali da je core business svakog ugostitelja zabranjen jer oni jedini ne mogu prodavati kavu.

“Pa nije tu poanta u kavi za van nego u okupljanju. Vi kada dođete na benzinsku, natočite benzin, eventualno uzmete tu kavu za van, stavite u auto i vozite. A u kafić dođete sjesti, družiti se, a to je epidemiološki rizik”, odgovorio je Božinović na što je novinarka komentirala da se ljudi ne bi okupljali ni u kafićima jer nisu otvoreni i da bi uzeli kavu jednako kao na kiosku.

“Ljudi bi se okupljali i to znamo da je situacija koja je realna i mislim da je to svakome jasno”, odgovorio je ministar.

Intervencija policije izostala na prosvjedu, ali je bila brza kada se otvorila teretana

Kada je u pitanju uvažavanje onoga što je danas zatraženo na prosvjedu, Božinović kaže da se epidemiološka situacija prati i da je ona bolja. Ako se nastavi ovim trendom smanjenja broja novozaraženih i hospitalizacija, kaže ministar, neke stvari se mogu korigirati.

“Realno, Hrvatska ima najliberalnije mjere u Europskoj uniji i praktički ove dvije djelatnosti, ugostiteljstvo i vježbe u zatvorenim prostorima, su jedino gdje se još ima prostora popustiti”, veli Božinović.

Novinarka je komentirala da danas na prosvjedu policija nije intervenirala unatoč tome što je bilo nekoliko tisuća prosvjednika dok je u ponedjeljak, kada je otvorena teretana na Trešnjevci, vlasnik teretane priveden iako su teretani bila tri vježbača.

“Policija uvijek na ovakvim skupovima vodi, u prvom redu, brigu o javnom redu i miru i to im je osnovna zadaća. Naravno, kada imate nekoliko tisuća ljudi, to nije isto kao neka pojedinačna situacija. Policija je i u onom i u ovom slučaju postupila sukladno zakonu”, komentirao je Božinović.

Velik broj ljudi na Festi svetog Vlahe

Potom je novinarka pripomenula da je na Festi svetog Vlade također bio velik broj ljudi.

“Nije toliko velik. Napravili smo poseban epidemiološki okvir na zahtjev i grada Dubrovnika i organizatora. Radi se o jedinoj tisućljetnoj tradiciji u Hrvatskoj i procjenili smo da se pod određenim epidemiološkim mjerama koje su se ispoštovale…”, rekao je.

“Puno toga što je tradicija moralo je biti ukinuto”, konstatirala je novinarka na što je Božinović uzvratio da jest tako, ali da su procijenili da ovo može proći te da smatra da je procjena dobra. “To nisu dvostruki kriteriji”, rekao je.

Otvorene toplice i velik broj ljudi u zatvorenom prostoru

Upitan što s toplicama koje su otvorene, a i tamo bude velik broj ljudi u zatvorenom prostoru, Božinović odgovara:

“Toplice kao i bazeni imaju dvije prednosti u odnosu na ostale. U bazenu je klor koji ubija svaki virus, a prostorija je vlažna zbog isparavanja. I to je puno manji rizik, ako nema ta dva elementa, kao što ga nema u, npr. teretanama i sportskim dvoranama.”

Na novinarsko pitanje shvaća li zašto je ljudima to sporno, ministar odgovara: “Ja objašnjavam da je to epidemiološki manji rizik i tako kaže struka. U svakom bazenu je klor. A ako ima klora, onda nema virusa. Osim toga, isparava topla voda.”

Hoće li se kafići otvoriti sredinom veljače?

Odgovarajući na pitanje što se može očekivati 15. veljače i je li u igri opcija da se otvore ugostiteljski objekti, ali da im radno vrijeme bude do 18 sati, Božinović kaže da su samo jedna ili dvije djelatnosti gdje se još može popustiti.

“Upravo ovo o čemu vi pričate. Ako budu dobri brojevi, mi smo prvi za to. Mi smo zadnji zatvorili ugostiteljstvo u Europi. Išli smo dokle god je moguće. I sigurno nećemo gubiti vrijeme da ih otvorimo, ako bude takva procjena. Ako se ovako nastavi. Iz dana u dan je broj manji u odnosu na isti dan prošli tjedan…”, rekao je.

Upitan hoće li se kafići otvoriti sredinom veljače, odgovara da će se voditi razgovori i da će se vidjeti pod kojim uvjetima. Novinarka je Božinovića ponovno pitala je li opcija da kafići budu otvoreni do 18 sati pa joj je rekao da su to detalji koji će ovisiti o brojevima i epidemiološkoj situaciji.

O ruskom i kineskom cjepivu

Dinamika cijepljenja protiv korone je usporena u EU pa tako i u Hrvatskoj. Božinović je upitan jesmo li pogriješili što se oslanjamo isključivo na EU.

“Naravno da nismo pogriješili. Farmaceutske tvrtke, pogotovo u ovoj situaciji kada imaju proizvod koji treba cijeli svijet, su vrlo moćni pregovarači. Da nismo članica EU, ne samo mi nego i druge manje članice EU, bi bili u puno nepovoljnijoj poziciji. Mi imamo jakog igrača koji pregovara i u ime Hrvatske”, govori Božinović te odgovara što s ruskim i kineskim cjepivom:

“I to je nešto o čemu se sada razgovara. To bih shvatio, prije svega, kao poruka AstraZeneci. Jer, možda su mislili da Europa će favorizirati isključivo europki proizvod. Ova je poruka da, ako Europa dopusti Rusima, a možda sutra i Kinezima, da uđu na europsko tržište, Amerikanci imaju pokriveno tržište svojim proizvodima, mislim da je to prije svega poruka AstraZeneci.”

Ima li smisla javna kampanja bez cjepiva?

Božinović je rekao da su članovi Stožera primili drugu dozu cjepiva i da će to uskoro obaviti i članovi Vlade. Sada je već prošlo mjesec dana od prve doze. Najavio je da će vjerojatno ovog tjedna članovi Vlade dobiti drugu dozu. Božinoviću je postavljeno pitanje ima li javna kampanja smisla ako cjepiva nema.

“Uvijek je potrebno da se ljudima objašnjava važnost cjepiva, a cijepivo će doći. Nismo računali na zakašnjenje. Nije nitko u Europi, ali cjepivo će doći. Jer Europa je naručila više nego što joj zapravo i treba”, odgovorio je ministar.

Martina Dalić na čelu Podravke

Komentirajući dolazak bivše ministrice Martine Dalić poznate po aferi Borg na čelo Podravke, Božinović kaže da će to biti veliki dobitak za Podravku u što je uvjeren. Ministar je upitan zašto Dalić nije bila dovoljno dobra za Vladu, ali je dovoljno dobra za Podravku.

“Ona je donijela određene odluke prije nekog vremena, prošlo je nekoliko godina i to je sad već povijest. A što se tiče Podravke, ona je dobila vrlo kvalitetnu osobu na čelu Uprave”, rekao je.

O talijanskim europarlamentarcima na hrvatskoj granici

Talijanski europarlamentarci koji su bili na našoj granici tijekom vikenda. Danas je premijer Plenković oštro reagirao prema predsjedniku EP. Božinović je upitan ima li nove informacije o tom slučaju?

“Zapravo se potvrdilo da je sve to bilo organizirano s obje strane granice. BiH policija nam je dala podatke o tome da se organiziralo migrante od strane isto nekih nevladinih udruga, da bi se u isto vrijeme našli sa europarlamentrcima na našoj granici i vjerojatno diskreditirali našu policiju . Nije to prvi puta da rade, ali je prvi puta da jedna hrvatska stranka stala protiv interesa Hrvatske i dala povjerenje europarlamentarcima koji su sami sebe demantirali već nekoliko puta. Nije stala u zaštitu hrvatske policije. To mi je žao”, rekao je Davor Božinović za RTL Danas.

