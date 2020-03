BOŽINOVIĆ ODGOVARIO NA PITANJE O INCIDENTU U SPLITU: ‘Ne, u Hrvatskoj nije na snazi policijski sat. Nisam ja načelnik ni ravnatelj policije’

Policija je provjerama za 928 osoba utvrdila kršenje mjere samoizolacije, o čemu je obaviješten Državni inspektorat koji prekršiteljima izriče novčane kazne, izvijestio je u ponedjeljak voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović

Nacionalni stožer civilne zaštite je na popodnevnoj pressici iznio nove podatke o broju zaraženih koronavirusom tako Hrvatska ima 77 novih zaraženih od jučer u 13 do danas u 14 sati, što znači da je ukupno 790 zaraženih. Danas su novinari bili puni pitanja, osobito za ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Tako su ga pitali o incidentu u Splitu oko privođenja novinarke Slobodne Dalmacije. Novinar je također pitao je li na snazi policijski sat jer osobe u Splitu nisu kršile samoizolaciju.

“U Hrvatskoj nemamo policijski sat i ne treba ga ni biti. Zbog ove situacije koju držimo pod kontrolom, a držimo je jer svi zajednički radimo na tome da se smanje mogućnosti širenja ove epidemije. Kada je u pitanju konkretan slučaj, postoji unutarnja kontrola MUP-a kojoj je zadatak da utvrdi činjenice bilo kojeg događaja za koji dobijemo podatak da postupanje možda nije bilo u skladu s propisima i to će se napraviti. Ja nisam ni načelnik policijske uprave, ni ravnatelj policije, ali inzistiram na zakonitosti rada i to ću činiti uvijek”, odgovorio je Božinović koji se nije osobito vraćao na to pitanje.

‘Za 928 osoba utvrđeno kršenje samoizolacije’

“Županijski centri 112 su tijekom nedjelje zaprimili 41 poziv o mogućem kršenju mjera samoizolacije, prema informaciji operativno-komunikacijskog centra MUP-a evidentirano je 3790 dojava o kršenju samoizolacije, a provjerama kod 928 osoba je utvrđeno kršenje mjere, o čemu je obaviješten Državni inspektorat”, rekao je.

Božinović je podsjetio da svi oni koji žele pomoći u borbi protiv koronavirusa mogu pronaći sve potrebne informacije na službenoj mrežnoj stranici koronavirus.hr.

Što se više samoizolacija krši to se kažna povećava

“Donacijski program kojeg je pokrenula Vlada omogućuje svima da doniraju financijska sredstva, medicinsku i drugu zdravstvenu opremu, hranu i kućne potrepštine za Hrvatski Crveni križ”, zaključio je. Inače, Državni inspektorat ranije je objavio kako se nepridržavanje samoizolacije kažnjava s osam tisuća kuna. Ako se više puta prekrši ta mjera, novčane kazne rastu, najviše do 120.000 kuna.

Sanitarni inspektori Državnog inspektorata uz prekršajni nalog prekršitelju recidivistu uručuju i rješenje kojim ga opominju da će platiti novčanu kaznu ako se i dalje ne bude pridržavao naloga inspekcije. U opomeni stoji da će prvi put biti kažnjen s 30.000 kuna, drugi put s 60.000, a treći put kaznom od 120.000. kuna Izvršenje naplate tako izrečene novčane kazne obavlja se putem Fine.

Treba li izričito ostati doma ili se može slobodno šetati?

“Naravno da treba poštivati sve ove preporuke. Glavna poruka je ostani doma. To već sve televizije imaju, osim ukoliko stvarno ne postoji potreba vezana ili za posao, opskrbu, a što se tiče šetnje tu je profesor Krunoslav Capak i stožer jasan. Bitno je da se ljudi ne grupiraju.

Svatko tko na taj način se ponaša, smanjuje itekako mogućnost da bude zaražen ili da prenese virus na drugu osobu. Poruka je smanjimo koliko je god moguće socijalne kontakte, držimo distancu, a ostani doma je poruka da smo tamo najsigurniji, kazao je Božinović.

Da se ljudi drže samoizolacije, mjere bi bile manje restriktivne, poručio je Božinović dodavši da je 928 osoba kršilo samoizolaciju.

