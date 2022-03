Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u utorak da se zbog eskalacije rata u Ukrajini očekuju još veći valovi, odnosno priljevi ukrajinskih izbjeglica, a procjena je UNHCR-a da bi na teritorij EU-a došlo oko četiri do pet milijuna izbjeglica.

"Najveći broj izbjeglica koji dolaze smještaju se u privatnom aranžmanu kod rodbine i prijatelja, a kao što vidimo situaciju - na granicama sa Ukrajini susjednim zemljama Poljskom, Slovačkom, Mađarskom i Rumunjskom - brojevi se povećavaju. Mi se spremamo i za sastanak Vijeća ministara unutarnjih poslova EU-a koji će biti u četvrtak", rekao je Božinović u Jastrebarskom na obilježavanju Međunarodnog dana Civilne zaštite.

'0čekuje se veći val izbjeglica'

Dodao je da će na tom sastanku biti riječi o koordinaciji Europske unije u toj krizi.

"Očekuju se veći valovi izbjeglica. Neke procjene UNHCR-a govore o tome da je moguće 4-5 milijuna ljudi koji bi došli na teritorij EU-a. Nekih osam milijuna interno raseljenih osoba. Rat još uvijek traje. U ovom trenutku je teško predvidjeti da će se borbe i agresija na Ukrajinu uskoro zaustaviti", kazao je Božinović.

Naglasio je da će se Hrvatska organizirati tako da učini sve što može u najboljem interesu ljudi koji su u potrebi. Na pitanje o tome koliki broj izbjeglica može primiti Hrvatska, ministar je odgovorio kako je nezahvalno govoriti o tim brojkama.

"Mi možemo za različite situacije se organizirati, imamo planove što raditi ukoliko se tu bude radilo o tisućama, desecima tisuća, možda i stotinama tisuća. Hrvatska će odgovoriti najbolje što može, upravo jer imamo iskustvo i razumijevanje. Vidim da neke države govore o nekim konkretnim brojevima, nema ih puno da izlaze s brojevima, situacija je takva da što god mi danas kazali, već sutrašnji dan nas može demantirati", istaknuo je Božinović.

'Dosta građana je spremno pomoći'

Objasnio je da je u kontekstu zbrinjavanja izbjeglica naročito bitno kako organizirati Hrvatski Crveni križ i Ravnateljstvo Civilne zaštite, jer će oni koordinirati sve potrebe i logistiku na terenu.

"Ima i dosta građana koji se javljaju i koji su spremni pomoći, zbrinuti određeni broj izbjeglica. Postoje i privatne inicijative, sve njih pozivamo da se obrate nama", poručio je Božinović.

Najavio je da će danas imati sastanke s predstavnicima određenih inicijativa i institucija.

"Među onima koji su dosad došli, najveći su broj žene i djeca. Njihovi muževi i muškarci u dobi od 18 do 60 godina su vojni obveznici, poruka i njima će biti sigurno smirujuća ukoliko znaju da su u drugim zemljama, mislim prije svega na Hrvatsku, njihove obitelji zbrinute na dostojanstven način", kazao je ministar.

'Ovo je kriza'

Podsjetio je da je već donesena odluka o slanju humanitarne pomoći, ali da je najbitnija organizacija u susjednim zemljama gdje će se stvarati logistički centri.

"Prije svega u Poljskoj, pretpostavljam u Slovačkoj, odakle bi se skupljena pomoć zapravo dostavljala ljudima u Ukrajini kojima je to potrebno. Tu nam je važan europski odgovor. Koliko će toga još biti ovisi o potrebama. Postoje potrebe već i određenih susjednih zemalja koje su suočene s velikim priljevom izbjeglica", naglasio je Božinović.

Izvijestio je da je Hrvatsku kontaktirala Moldavija te da će po tom pitanju uskoro donijeti određene odluke.

"S obzirom na to da je to država u koju je došlo, barem do jučer, više od 50.000 izbjeglica, znamo da je njihova i ekonomska situacija takva da se teško mogu sami nositi s tolikim priljevom izbjeglica. U svakom slučaju ovo je kriza, i kad govorimo o oružanom sukobu, agresiji, ratu, ali i humanitarna. Ovakvog razmjera u Europi nije bilo od Drugog svjetskog rata", zaključio je Božinović.

