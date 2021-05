BOŽINOVIĆ OBJAVIO: Mjere će vrijediti do kraja svibnja, a onda kreću popuštanja. Uvode se Covid putovnice

‘Nije teško pretpostaviti o kakvim događajima je riječ, ali o tome ćemo razgovarati u tjednu koji je pred nama. Ako epidemija bude išla ovim tijekom, bit će olakšanja’, najavio je Božinović

U Hrvatskoj je u petak zabilježeno 525 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Premda su brojke i dalje visoke, otvara se pitanje što slijedi nakon 31. svibnja, odnosno hoće li se ići u popuštanje epidemioloških mjera.

Na današnjoj konferenciji nacionalnog Stožera CZ-a, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović naglasio je da se radi sve kako bismo se ubrzo vratili “starom normalnom”, ali i da ćemo, koristeći tzv. covid putovnice, moći preko granice, ali i primjerice na koncerte i u restorane.

“Hrvatska kao turistička zemlja ima jak motiv za sva rješenja koja se donose na europskoj razini vezano za europsku digitalnu covid potvrdu. Cilj je da čim prije budemo spremni za njenu upotrebu. Naš test je bio prvi i prvi smo ga uspješno prošli među svim državama članicama. Ne zato što smo bili prvi po redu, nego zato što smo bili spremni”, naglasio je Božinović.

Vijeća EU-a, Europskog parlamenta i Komisije ispregovaralo je provođenje uredbe koja uspostavlja digitalnu zelenu potvrdu kao lakši način putovanja po EU-u do završetka pandemije koronavirusa, a cijeli novi sustav na snagu bi trebao stupiti od 1. lipnja.

‘Šira primjena covid-potvrda’

Božinović je na današnjoj konferenciji naglasio da navedena potvrda nije putni dokument, već “potvrda koja za svaku osobu može na vjerodostojan način posvjedočiti da je ta osoba ili cijepljena ili je preboljela koronavirus ili se testirala”, rekao je te dodao da se o tom dokumentu i dalje razgovara. Rekao je i da će se te potvrde, osim za putovanja, koristiti i za širu primjenu”, pojasnio je.

Božinović je rekao i da će službena odluka Europskog parlamenta biti 7. lipnja, no da “nas to ne sprječava da mi s korištenjem ne možemo krenuti i ranije”. “Pred nama je tjedan u kojem ćemo promišljati o novim mjerama, postojeće istječu 30. svibnja. Do tada ćemo vidjeti u kojem smjeru ići dalje s popuštanjima, a onda postupno uvoditi i ova pomagala da bismo bili u situaciji otvoriti djelatnosti za koje se možda i nismo nadali dok nam nije krenulo cijepljenje, a onda i ova tehnička rješenja”, rekao je.

Što nakon 31. svibnja?

Također, naglasio je da digitalna potvrda ne znači ništa drugo nego podatak iz baza cijepljenih, preboljelih i testiranih, a koji može uvelike ubrzati postupak, primjerice prelaska granica. “Jednostavno se kroz QR kod dobije ono što je u interesu zaštite zdravlja i osobnih podataka, ali i želje onog koji želi otići na neki događaj. Nije teško pretpostaviti o kakvim događajima je riječ, ali o tome ćemo razgovarati u tjednu koji je pred nama. Ako epidemija bude išla ovim tijekom, bit će olakšanja i nakon 15. lipnja”, najavio je Božinović.

“Od sada pa ubuduće, kad to sve skupa krene, dobivat ćete QR kod iz kojeg sami nećete moći nešto previše zaključiti, a svi oni kojima je to potrebno da bi zaštitili i vaše i zdravlje svih drugih koji će se naći na određenom mjestu, će moći to izdavati na jedan efikasan način. Tu smo radili vrlo intenzivno i poslali jasnu poruku da je u tom tehničkom smislu Hrvatska spremna”, zaključio je.

