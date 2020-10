BOŽINOVIĆ O UVOĐENJU NOVIH MJERA ZA KAFIĆE I RESTORANE: ‘Još traju razgovori s ugostiteljima’

Navodno se priprema mjera obaveznog nošenja maski u zatvorenim prostorima uključujući i ugostiteljske objekte

Još nije donesena odluka Nacionalnog stožera o obaveznom nošenju zaštitnih maski u kafićima i restoranima, a o eventualnim novim mjerama još traju razgovori s ugostiteljima, rekao je u ponedjeljak voditelj Stožera i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Dijalog s ugostiteljima bit će kontinuiran i precizan, uključujući mogućnost uvođenja nekih mjera ako to situacija bude zahtijevala, izjavio je Božinović na konferenciji za medije posvećenoj analizi protupožarne sezone 2020. godine.

‘Važno nam je da ne bude nikakvih naglih odluka’

Nacionalni stožer civilne zaštite u petak je počeo razgovore s pojedinim kategorijama ugostitelja, a ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je da se priprema mjera obaveznog nošenja maski u zatvorenim prostorima, uključujući ugostiteljske objekte.

“Danas počinje neka vrsta bilateralnih razgovora vezano uz pojedine segmente u ugostiteljstvu i turizmu. Ne bih najavljivao ništa u ovom trenutku jer mislim da je elementarni fair-play da razgovaramo s ljudima koji su iz tih branši”, rekao je Božinović upitan za uvođenje novih epidemioloških mjera u kafiće i restorane.

“Važno nam je da ne bude nikakvih iznaneđenja, nikakvih naglih odluka, da ono što budemo dogovorili služi kao priprema za eventualnost koju bismo voljeli izbjeći, a to je da dođe do nekakvog povećanog širenja zaraze u Hrvatskoj, sa svim posljedicama koje to može donijeti”, poručio je.

Nije želio komentirati išta oko Milanovića

Božinović nije želio komentirati oporbene inicijative za opoziv predsjednika Zorana Milanovića, a na pitanje pretjeruje li Milanović u izjavama, odgovorio je da “on nije analitičar da bi o tome vodio računa”.

“Mi ovdje radimo odgovoran posao, posvećen borbi protiv koronavirusa”, poručio je.

Upitan za ilegalni dom za starije u Legradu u koji je ušao koronavirus, Božinović je odgovorio da je to područje drugog resora u Vladi te da svaka ilegalna aktivnost treba biti sankcionirana. U medijima je objavljeno da je prekršajni nalog protiv vlasnika toga doma podnesen još 2016. godine, no Božinović je rekao da ne zna za tu prijavu.

“To je prvenstveno stvar inspekcijskih službi nadležnih resora koji se brinu i registriraju domove za starije i nemoćne. Policija tu dolazi tek ako se radi o kaznenom djelu koje se goni po službenoj dužnosti”, rekao je ravnatelj policije Nikola Milina o ilegalnom domu u Legradu.

