BOŽINOVIĆ O PUCNJAVI: ‘Nemoguće je kontrolirati svakoga tko bi mogao biti odjeven na način da bi mogao nositi oružje’

Službe su razradile nekoliko scenarija pa ćemo vidjeti što bi bilo optimalno za napraviti. Počet ćemo ih primjenjivati onda kad se donese odluka o njima, rekao je Božinović

U pucnjavi na Markovu trgu u ponedjeljak ujutro ranjen je policajac, a napadač je kasnije počinio samoubojstvo. Nakon obraćanja premijera Andreja Plenkovića, javnosti se obratio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. On je kazao da se od performansa europarlamentarca Ivana Vilibora Sinčića, kad je pred zgradu Vlade dovezao kamion pun lubenica i istresao ih, u vrlo kratkom roku napravilo nekoliko verzija osiguranja Trga svetog Marka.

“U najvećoj mjeri moguće je zaštititi ako se ovaj trg potpuno zatvori, a vozila i pješaci mogu prolaziti samo uz propusnice, mogu se staviti rendgenske barijere, kontrolne točke, pa i tamo gdje su nekakvi spomenici ili mjesta vjerskog okupljanja. Ovdje imamo i crkvu, imamo i odluku Ustavnog suda (o ukidanju zabrane okupljanja na Markovu trgu, op. a.), sve to treba uzeti u obzir. To su te mogućnosti, ali to znači da za ovaj dio grada, kad bismo htjeli podići razinu na najvišu maksimalnu, ne bi bilo slobode kretanja”, rekao je Božinović.

Upitan je li moguće izmjestiti Vladu i Sabor s Markova trga, Božinović je rekao da bi sigurnosno svakako bilo bolje da su te institucije negdje drugo, ali da to nije jednostavno.

“Hrvatski sabor ima tradiciju da je ovdje i nije tako jednostavno preseliti institucije koje su tu desetljećima, pa i duže. Službe su razradile nekoliko scenarija pa ćemo vidjeti što bi bilo optimalno za napraviti. Počet ćemo ih primjenjivati onda kad se donese odluka o njima”, rekao je Božinović.

Novinari su ministra upitali kako je moguće da je muškarac pješice mogao preći dobar dio centra grada noseći automatsko oružje.

“U Hrvatskoj je 20 tisuća policajaca i nemoguća je misija da se kontrolira svakoga tko bi mogao biti odjeven na način da bi mogao nositi oružje”, rekao je Božinović.