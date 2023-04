Ministar Davor Božinović obraća se javnosti vezano za slučaj curenja WhatApp poruka u kojima se spominje ilegalno odvraćanje migranata i postupci policije prema migrantima. Kazao je da ne može znati jesu li poruke autentične. Dodao je i da akcija Koridor nije tajna akcija i da se ona provodi protiv krijumčara.

“Operativna akcija Koridor nije nikakva tajna operacija i intenzivno se provodi zadnjih pet godina. To je akcija koju hrvatska policija provodi protiv krijumčara migranata. Zbog čega? Jer u realnom životu nitko s Bliskog istoka i sjevera Afrike nitko ne može znati kojim se to puteljcima može ući ilegalno u RH ili skrivenim putevima kretati kroz Gorski kotar. Oni koji im pomažu su organizirani krijumčari, svake godine ih se uhiti oko tisuću i svako od njih vodi desetak tih ilegalnih migranata kako bi došlo do zemalja koje su im krajnje destinacije. To je vrlo ozbiljo pitanje kojim se sve ozbiljnije bavi EK i zbog podataka koje je s njima podijelila hrvatska policija. Hrvatska policija 24 sata dnevno radi svoj posao zaštite granica, uglavnom noću jer se te skupine kreću uglavnom noću. Policija nastoji i vrlo je uspješna, u zadnjih 24 sata je uhićeno 10 krijumčara, na granicama, a i po dubini teritorija. Govorimo o potpuno ilegalnim aktivnostima, a policiji je zadaća da štiti zakon”, kaže ministar.

Dodao je da je ove godine već uhićeno 250 krijumčara iz različitih država, a ponavlja i da su im centrale izvan Hrvatske. Bez takvih aktivnost Hrvatska nikad ne bi ušla u Schengen, naglasio je.

Kazao je i kako razmjena poruka u WhatsApp grupama nije zabranjena.

“Ljudi rade dan i noć. Hrvatska je među najsigurnijim zemljama u Europi. Ima li grešaka? Ne govorim sad o ovome. Ima”, kaže.

Dodao je kako je odvraćanje – odvraćanje pojedinca od činjenja kaznenog djela.

“Svi ljudi, migranti, koji se zateknu u Hrvatskoj su registrirani. Bugarska i Rumunjska nisu uspjele ući u Schengen zbog prigovora Austrije o tisućama neregistriranih migranata koji nisu nigdje registrirani", kazao je.

"Grupa o kojoj se trenutno piše ugašena je prema mojim saznanjima prije četiri godine. Ljudi razmjenjuju informacije. Sve što policija radi je uvedeno u sustav. Ovo je razmjena operativnih informacija. WhatsApp je zaštićen enkripcijom, to su zatvorene grupe unutar osoba koje su ovlaštene. Nema unutra mene, državnih tajnika ni osoba koje su policijski službenici. Zašto da sami sebe lišite nečega što može pomoći u brzoj komunikaciji, posebno ako se pokazalo da neke druge veze nemaju dovoljno baznih stanica ili mogućnosti. Ovo je operativna komunikacija”, kaže ministar.

Podsjetimo, neprofitnoj istraživačkoj redakciji Lighthouse Reports u studenome prošle godine dostavljeno je 60 snimki zaslona koje sadrže odabrane dijelove komunikacije samog vrha hrvatske policije na WhatsAppu u periodu od kolovoza 2019. do veljače 2020.

Istraživanjem je utvrđeno da je policija, koristeći WhatsApp grupu kao neformalni način komunikacije o službenim postupanjima prema migrantima i dijeleći pritom velik broj podataka, krši zakone i interne odredbe koje propisuju službene načine obavještavanja. Iz MUP-a tvrde da je sve po zakonu.

Riječ je o chat grupi imena "OA Koridor II - Zapad", po istoimenoj policijskoj akciji koja pokriva zapadne dijelove Hrvatske i čiji je cilj zaštita državne granice od neregularnih migranata. U WhatsApp grupi su policajci gotovo svih hijerarhijskih razina, od vrlo nisko pozicioniranih, potom srednjorangiranih, do samog vrha hrvatske policije.