BOŽINOVIĆ O POPUŠTANJU NEKIH MJERA KOJE KREĆE SUTRA: ‘Neke navike se ne mogu preko noći, ali danas imamo neku novu normalnost’

Ističe i kako policija poja;ano radi na poštovanju mjera

Tržnice su u nekim gradovima otvorene već danas, u Zagrebu će se otvoriti u četvrtak, a potpredsjednik Vlade Davor Božinović za Dnevnik Nove TV upozorio je kako se to može lako promijeniti ako se građani ne budu držali mjera opreza.

“Odluka je donesena danas. Mi smo već nekoliko dana u kontaktu s lokalnim stožerima civilne zaštite objašnjavajući kako sve treba uspostaviti na tržnicama da ne bi postale novo žarište na kojem se širi infekcija koronavirusom. Mislim da smo poduzeli sve preventivne radnje i zbog sigurnosti građana i sigurnosti prodavača. Što se svi budu više držali mjera, taj dio popuštanja mjera će trajati”, najavio je Božinović i dodao, bude li kršenja mjera, Nacionalni stožer će reagirati. O produljenom radu trgovina kaže kako se ne radi o relaksiranju mjera.

‘Neke navike se ne mogu promijeniti’

“Neke navike se ne mogu preko noći promijeniti, a to je, recimo, kupovina pred Uskrs. S obzirom da puno ljudi ne stigne jer radi od 8 do 17 sati, nemaju mogućnosti kupiti namirnice koje su im potrebne. Mi smo ova tri dana produžili rad trgovina do 20 sati tako da vjerujem da će to proći u redu. Važno je da se ljudi opskrbe, ali najvažnije je zdravlje svih”, dodao je. Kaže kako je zbog zaštite radnika u trgovinama došlo do ograničavanja rada trgovina do 17 sati.

“Tu se postavio problem prevelike cirkulacije radnika u jednom danu. Nama je u interesu da svi ispunjavamo onu glavnu poruku ove situacije – ostanimo doma, ostanimo doma što više”, naveo je.

Policija će kontrolirati provođenje mjera

Istaknuo je da policija već 43 dana radi na pojačanom praćenju provođenja mjera i da će policajci biti svugdje je potrebno kako bi bilo osigurano provođenje mjera koje je propisala struka.

“Policijske ophodnje prolaze posvuda gdje se ljudi skupljaju, nisu to samo banke i trgovine već i šetališta. Sve ono što nam je bilo do jučer normalno, danas imamo neku novu normalnost koja će trajati toliko kraće koliko mi budemo discipliraniji i solidarniji”, istaknuo je Božinović.

‘Sve institucije domovinske sigurnosti funkcioniraju’

Danas je bila i sjednica Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti. Na pitanje novinara funkcionira li država, Božinović navodi da sve funkcionira.

NE, POLICAJCI NISU GOSPODARI SVEGA I GAZDE: Koronavirus nije izbrisao ljudska prava, osim zdravlja moramo čuvati i demokraciju

“Sve institucije domovinske sigurnosti funkcioniraju onako kako je to u konceptu zamišljeno i to se pokazalo u ovoj krizi. Dokazalo se to i u danu kad je bio potres – sve su službe bile u vrlo kratkom roku bile na terenu”, objasnio je Božinović.

‘Dajte nam informaciju’

Ranije je kazao da nema porasta broja prijava nasilja u obitelji. Navodi kako je policiji bitna informacija.

“Policiji je bitna informacija, ne mora biti poseban zahtjev, kad je u pitanju bilo koja vrsta nasilja – nad ženom, djecom ili starijim osobama u potrebi. Policija se organizirala tako da kroz svoje timove izlazi vrlo brzo na teren na svaku dojavu i to će policija raditi i ubuduće. Dajte nam informaciju, policija će izaći u najkraćem mogućem vremenu”, zaključio je Božinović.