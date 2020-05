BOŽINOVIĆ O POLITIZACIJI NACIONALNOG STOŽERA: ‘Pa nisu svi članovi Stožera članovi HDZ-a, imamo i jednog SDP-ovca’

Šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović progovorio je o sve češćim pitanjima o politizaciji Stožera i epidemioloških mjera te otkrio koji su daljnji koraci u borbi protiv pandemije koronavirusa

S obzirom na 2213 slučajeva zaraze koronavirusom, popuštene epidemiološke mjere i sve manji broj novooboljelih, ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović pojasnio je daljnji plan borbe protiv zaraze i buduće aktivnosti Stožera. Danas je riječi bilo i o aplikaciji za praćenje oboljelih od COVIDA-19, a mnogi već sad strahuju od manipulacija. Božinović je to odbacio.

“Ne postoje manipulacije, jer ona kada bude izrađena, ona je potpuno anonimizirana, nema podataka o osobi, broju mobitela. Koliko je meni poznato na razini EU-a razmišlja se o platfomi Applea i Googlea i onda je na svakome da odluči hoće li aplikaciju skinuti na mobitel, kako bi dobio informaciju. Naravno, pod uvjetom da inficirana osoba da suglasnost. To je jedno rješenje. Pričali smo o tome, govorio sam da se na razini EU-a razmišlja o aplikaciji koja bi se koristila za javno zdravlje svih u Europi. Naravno da je dobrovoljna, anonimizirana, ne pohranjuju se podaci”, rekao je Božinović za N1.

Politizacija Stožera

Potom se osvrnuo i na politizaciju rada Stožera. Naime, mnogi zamjeraju što su najprije otvorene crkve te što trgovine ne rade nedjeljom, pa i preporuka o glasanju za vrijeme epidemije, u čemu vide predizborne trikove vladajuće stranke. Uz to, mnogi su članovi Stožera ujedno i vlasnici stranačkih iskaznica HDZ-a. Dodao je kako jučer nije spriječio Tomislava Capaka da odgovori na slično pitanje i dodao kako nisu svi članovi Stožera HDZ-ovci i kako oni ipak nisu političari navikli na trik pitanja.

“Nisam spriječio Krunoslava Capaka da odgovori na pitanje jer je to jedno od sve češćih pitanja s kojima se suočavamo na Stožeru kojima se želi politizirati rad stožera. Ne znam koje bi to bile stranačke odluke, ne stručne. Pa nisu svi članovi Stožera članovi HDZ-a. A i da jesu, postoje ljudi, primjerice gospodin Kolarić koji je član SDP-a i itekako hvali rad Stožera, koji je dio šireg tima koji se bavi koronavirusom. To je struka”, rekao je komentirajući kritike kako je Stožer počeo donositi stranačke umjesto stručnih odluka. “Sve odluke koje donosi stožer on donosi na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a donosi ih i na temelju struke koje je dokazana i koja je itekako uspješno zaštitila ljude.”

S turistima oprezno

O potencijalnom dolasku turista ove godine kaže da se tome pristupa oprezno, ne samo u Hrvatskoj, već u cijeloj Europi: “Mi moramo pokrenuti gospodarstvo i naučiti se živjeti s virusom.”

Dodao je da će Europski centar za prevenciju bolesti izraditi i svakodnevno ažurirati mapu zaraze koja će biti dostupna vlastima svih zemalja i građanima koji žele putovati. Dodao je kako serološka testiranja nisu pogodna kada je u pitanju akutna faza bolesti, ali su vrlo dobar indikator je li neka osoba ranije bila zaražena. Dodao je kako će u testiranja možda biti uključeni i policijski službenici, u okviru ciljanih skupina na kojima će se ona provoditi.

