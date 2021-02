BOŽINOVIĆ O POBUNI KAFIĆA I TERETANA: ‘Epidemija traje i ne možemo odustati od mjera’; Najavio i kad su moguća određena popuštanja

Davor Božinović komentirao je pobunu ugostitelja: ‘Sve što se radi se radi na temelju načela koje je vlada postavila – zaštita zdravlja, razmjernost i postupnost mjera. Mi od toga nećemo odustati’

Na današnjoj konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite bilo je govora o pobuni ugostitelja i vlasnika teretana koja je odmah ugušena zbog straha od visokih kazni. Postavljeno je pitanje postoje li jasni epidemiloški kriteriji za popuštanje mjera budući da je za očekivati da ugostitelji neće tako lako odustati te se očekuje daljnji rast pritiska. Ministar unutarnjih poslova i načelnik Stožera, Davor Božinović, rekao je da će 15. veljače razmotriti može li se neke mjere popustiti ako to epidemiološka situacija dopusti.

“Ono zbog čega jesmo oprezno zadovoljni je povoljnija epidemiološka slika nego prije par tjedana, o tome ste i vi intenzivno izvještavali. Mnogi upiti su išli na tragu toga što se namjerava poduzeti da bi se smanjio broj novooboljelih koji je stvarno opteretio zdravstveni sustav u tom trenutku. Tada je Hrvatska imala nešto liberalnije mjere, ali kombinacijom niza faktora ali prije svega i discipline građana, ali i mjera koje su se uvodile, mi stvaramo bolju epimiološku situaciju”, rekao je Davor Božinović.

Konstatirao je da Hrvatska u ovom trenutku stoji među zemljama EU s ponajboljim brojkama, pri čemu istovremeno imamo mjere koje su manje stroge nego u ostalim državama članicama EU-a. “To je činjenica koja se nedovoljno jasno čuje pa i komunicira, jer kad pogledate usporedbe s mjerama koje su na snazi u ostatku EU, i kad pričamo o zatvorenim mjestama zabave, manifestacije, događaja, neesencijalnih događaja, policijskog sata. Hrvatska je tu u poziciji da imamo najmanje stroge mjere u Europi, ali epidemija traje i ne možemo odustati od svih mjera. Sve što se radi se radi na temelju načela koje je vlada postavila – zaštita zdravlja, razmjernost i postupnost mjera. Mi od toga nećemo odustati”, dodao je.

Moguća popuštanja

Božinović je istaknuo kako im je jasno da je teško svima koji ne mogu raditi svoj posao zbog mjera te je ustvrdio da to nije nikakava samovolja hrvatskog stožera. “Barovi i teretane su zatvorene diljem EU i svijeta i njihovo zatvaranje ni tamo ni ovdje nema nikakav drugi motiv osim usporavanja širenja infekcije. Svatko dobronamjeran to razumije i mi kao što smo kazali kod donošenja ovog seta mjera, nastavljamo intenzivno promišljati, o tome što će nam ona donijeti u dva tjedna ili nešto manje, kad ćemo komunicirati o novim potezima i nešto prije 15. veljače. Onda ćemo vidjeti, je li moguće raditi neke određene korekcije.

Mi se svi skupa tome nadamo, mi svi skupa želimo da iz ovog izađemo što prije, ali ne možemo izaći iz ove situacije dok epidemija traje i dok ima primjera ubrzanog širenja u Europi. Hrvatska nikad nije potpuno preslikavala ničiji model, uvijek smo zagovarali procjenu koja je lokalna i usmjerena na naše specifičnosti i tako ćemo raditi i dalje. Ako nam pokazatelji budu na ovom tragu ako se brojevi budu spuštali i dalje ako i ostali faktori, mi nećemo biti neskloni reagirati na taj način. Moramo postići balans, s naglaskom na zaštiti zdravlja, to nas je i dovelo do toga da imamo najmanje stroge mjere u EU. Ako se nastave ovi trendovi, onda smo spremni na neke korekcije. Naravno da ćemo o tome moći preciznije onda kad se bude približavao rok kad istječe ova odluka i kad će se donositi nove odluke”, rekao je Božinović.

Kava za van

Postavljeno je pitanje zašto je kavu za van moguće uzeti u pekarnicama, pa se stvaraju gužve, ali ne i u kafićima. “O svemu vodimo računa, s jedne strane epidemiološke mjere, a s druge strane i to da su ugostiteljski objekti i kafići mjesta gdje ljudi dolaze da bi se zadržali, a ne samo da bi nešto pokupili i otišli. Mislim da nije teško pretpostaviti situaciju u kojoj Stožer kaže 25 ili 30 tisuća objekata te vrste može početi raditi. To je još uvijek prepoznato kao epidemiološki visoko rizičan potez, do njega će sigurno doći, ali pustite da ide sve svojim tijekom.

Mi sve radimo na tome da se pripremimo za turističku sezonu, da se možemo predstaviti kao sigurna turistička destinacija. Znamo što je bilo lani, znamo da će biti i konkurencija još žešća i siguran sam pogotovo u ugostiteljstvu nije nikom u interesu da napravimo nešto čime bi umanjili da Hrvatska krene u predsezonu i sezonu kao država koja se može reklamirati kao epidemiološki sigurna za naše goste, ali nije to jedini faktor o kojem razgovaramo. Siguran sam da će naše odluke i dalje biti racionalne i razmjerne i postupne”, rekao je Davor Božinović.

Sankcije za vlasnika teretane

Božinović je komentirao i današnje otvaranje teretane u Zagrebu. Naime, Andrija Klarić, vlasnik teretane na zagrebačkoj Trešnjevci, otvorio je vrata Quantum Premium Gyma iako to mjere Stožera ne dopuštaju. Klarić je jedan od rijetkih koji se usudio otvoriti uz tvrdnju kako više nema što izgubiti.

“Sve što ste vi pitali je predmet kriminalističkih istraživanja koje je u tijeku, ne bih želio špekulirati o tome koja je kazna i hoće li je biti. Mi smo i mijenjali zakone i u saboru i to nedavno jer postoje situacije u kojima se mora pribjeći sankcioniranju ponašanja koja su rizična za širenje zaraze. Prepustimo to institucijama”, rekao je Božinović.

Pune toplice

Što se tiče toplica koje su dupkom pune kao da nema epidemije, dok se teretanama ne dozvoljava rad, šef HZJZ-a Krunoslav Capak objasnio je razliku: “Epidemiološki gledano, radi se o različitim tipovima objekata, oni su različiti po načinu prijenosa infekcije. Već ako uzmete u obzir klor u vodi u bazenima i vlagu u zraku, ti objekti nisu usporedivi. Nismo sretni kad vidimo slike gužve i sad kad smo ih vidjeli, uputit ćemo inspekcijske službe da upozore organizatora i vlasnike da se drže mjera.”

Nadovezao se Božinović rekavši da inspekcije obilaze teren. “Mi smo i onda poslali inspekcije da obiđu sve te objekte i obišli su i našli jednu nepravilnost koja je odmah sankcionirana. Treba biti i malo oprezan oko svega što se plasira u javnost, jer u razdoblju prije donošenja ovih mjera, širi se svašta. Želim demantirati i informaciju koja se pojavila da se ugostiteljskim objektima neće dozvoliti rad do 1. svibnja. Dao bog da nam ovi brojevi krenu padati i to nam stvara atmosferu u kojoj ne možemo reći 10 dana unaprijed što će biti. Teško se postaje dobar, a još teže se vratiti iz pozicije u kojoj je država po svim tim parametrima najgora. To se dogodilo u 2 tjedna. Zato molimo da poruka o postupnosti, o oprezu, o našoj spremnosti da svi služimo zajedničkom cilju, ne treba tražiti skrivene poruke iza onog što govorimo”, rekao je Božinović.

