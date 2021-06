Članovi Stožera civilne zaštite Davor Božinović, Krunoslav Capak i Alemka Markotić nakon predstavljanja učeničkih radova u HNK odgovarali su na pitanja novinara vezana uz cijepljenje i trenutno stanje epidemije koronavirusa.

Na pitanje o novčanim nagradama za cijepljenje ministar Davor Božinović je kazao da to pitanje nikada nije bila tema.

"Ono što Vlada čini od početka, od kad je cjepivo došlo u poziciju da bude distribuirano državama diljem svijeta, je glavni angažman bio kako osigurati dovoljne količine cjepiva za hrvatske građane. To smo i napravili, ima dovoljno cjepiva za sve", kazao je Božinović i dodao kako cijelo vrijeme govore koje su prednosti cijepljenja.

'Htjeli smo nagraditi studente medicine'

"Nema završetka epidemije ili globalne pandemije ako se ne cijepi dovoljan broj ljudi", rekao je Božinović i dodao da ćemo iz ovog režima života izaći kada se dovoljan broj ljudi cijepi.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak je rekao da su određene lokalne uprave ponudile određene načine kako bi nagradili ljude koji su se cijepili.

"Mi smo imali jedan koncert za mlade čime smo htjeli nagraditi studente medicine koji su se cijepili. A sutra će Đani Stipaničev, nakon što će se cijepiti, održati koncert kao nagradu za ljude koji su se cijepili ova tri dana na javni poziv", rekao je Capak i dodao da se slična događanja održavaju i u Splitu, Krapinsko-zagorskoj županiji gdje se daju besplatne karte za toplice.

Cijepljenje se usporilo

"O novčanim nagrada ili poklonima mi još nismo razgovarali. Iako HZJZ ima iskustva s time. Svojevremeno, kada smo cijepili djecu u romskim naseljima, smo davali određene nagrade onima koji su se odazvali", kazao je Capak. Kazao je da nisu zadovoljni jer se cijepljenje usporilo.

"55 posto odraslog stanovništva nismo postigli. Ali to nije bio niti cilj, ali nadamo se da ćemo s malo dužim periodom nadoknaditi to što nismo napravili do kraja lipnja", kazao je Capak.