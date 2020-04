BOŽINOVIĆ O LITURGIJI U PRAVOSLAVNOJ CRKVI U DARUVARU: ‘Nadležni će izvršiti uvid o tome što se dogodilo’

Novinare je zanimalo hoće li svećenik Srpske pravoslavne crkve Đorđe Ostojić biti prekršajno i kazneno prijavljen za održavanje liturgije unatoč epidemiološkim preporukama

Nadležna inspekcija Civilne zaštite i policijska uprava izvršit će uvid u slučaj održavanja liturgije u daruvarskoj pravoslavnoj crkvi unatoč zabrani okupljanja zbog epidemije koronavirusa, najavio je u srijedu voditelj Nacionalnog stožera Civilne zaštite Davor Božinović.

“Čuo sam za taj i za slučaj u Pakracu. Nadležna inspekcija civilne zaštite i policijske uprave koje su nadležne za ta mjesta će otići i izvršiti uvid u to što se stvarno dogodilo”, rekao je Božinović, ministar unutarnjih poslova, na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera.

Stožer na Murteru nije za ukidanje karantene

Božinović je rekao da lokalni stožer na Murteru u ovom trenutku nije za ukidanje karantene koja je za općine Murter-Kornati i Betinu bila proglašena zbog širenja epidemije, ističući da taj lokalni stožer donosi odluke u konzultaciji s Nacionalnim stožerom.

Osvrnuo se i na poziv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića da zaposlenici dođu na posao, odnosno dopis Zagrebačkog Holdinga da se i operativni i administrativni djelatnici moraju vratiti na posao.

“Rekao sam jučer Bandiću i ukazao mu na odluku da se organizira rad od kuće gdje god je to moguće. On me je upoznao da to nije odluka da se ljudi vrate na posao, već da se utvrdi točan broj ljudi koji rade, a koji su možda ostali doma a nisu trebali ili obrnuto”, rekao je i zaključio kako misli da Bandić “uvodi više reda”.

