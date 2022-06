Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je u ponedjeljak da policija intenzivno surađuje sa Sigurnosno-obavještajnom agencijom (SOA), Europolom, Interpolom i trgovačkim centrima vezano za učestale lažne dojave o postavljenim bombama.

''Sve naše institucije intenzivno rade na dojavama, policija provodi kriminalističko istraživanje u partnerstvu sa SOA-om, a održano je i nekoliko sastanaka s predstavnicima trgovačkih centara i Hrvatske gospodarske komore (GHK)'', rekao je Božinović naglasivši da ne može govoriti o detaljima jer je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Božinović je istaknuo kako postoje modeli kojima se mora pristupiti zajednički kako bi se izbjegnulo izazivanje panike, što je, dodao je, glavni cilj neodgovornih ljudi koji upućuju takve poruke.

Intenzivna suradnja s Europolom i Interpolom

''To se dosad uspješno saniralo. Mi intenzivno surađujemo i s našim partnerima iz Europola i Interpola s obzirom da su domene s kojih se upućuju takve poruke iz nekih drugih zemalja koje u posljednje vrijeme na različite načine upućuju poruke i lažne vijesti kojima je cilj da se uznemire hrvatski građani, kao što je to, primjerice, lažna vijest o broju poginulih Hrvata u Ukrajini'', kazao je.

Božinović je rekao da je o lažnim dojavama u ponedjeljak razgovarao i s predstavnicima Američke akademije za forenzične znanosti s kojima se sastao uoči Kongresa pod nazivom ''12th ISABS Conference on Forensic and Antropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine'', a koji se od 22. do 27. lipnja održava u Dubrovniku.

''Nadam se da će nam predstavnici Američke akademije za forenziku pomoći svojim savjetima kako detektirati počinitelje i naći rješenje za situaciju uznemiravanja ljudi'', kazao je.

Upitan za komentar napada pravomoćno osuđenog bivšeg izvršnog dopredsjednika Dinama Zdravka Mamića na hrvatski pravosudni sustav, Božinović je odgovorio da ''ne može komentirati nešto što nije čuo''.

U posljednje vrijeme zaredale su lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, a samo u nedjelju policija je zbog toga evakuirala posjetitelje i zaposlenike tri trgovačka centra - dva u Novom Zagrebu i jednoga u Škorpikovoj ulici.