BOŽINOVIĆ O IZBJEGLIČKOJ KRIZI: ‘EU mora zauzeti jasnije stajalište u vezi migranata, a Hrvatska je u punoj pripravnosti’

Ministar je dodao da se ‘ne ponašaju svi kod Hrvatska” jer “nas ova situacija ne može iznenaditi i u punoj smo operativnoj funkciji cijelo vrijeme’

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je na N1 televiziji aktualnu situaciju s migrantima nakon što je Turska otvorila svoje granice prema Grčkoj. Kazao je da se procjenjuje da je u ovom trenutku na tursko-grčkoj granici oko 13.000 migranata te je naveo da je razlika u tome što je Grčka ojačala granicu i donijela odluku da ne pušta migrante na svoj teritorij.

Ministar Božinović kaže da je par stotina migranata morskim putem došlo do Lezbosa, no da njih 10.000 stoji na graničnom prijelazu pa su grčka policija i vojska upotrijebile sredstva za održavanje javnog reda i mira i tako zaustavili ulazak 10.000 u Grčku. Kazao je i da je Hrvatska u stalnom kontaktu s Europskom komisijom.

KAOS NA GRANICI TURSKE I GRČKE: 500 vojnika ispaljivalo suzavac na stotine migranata, ipak su uspjeli ući: ‘Jesmo u Grčkoj?’

‘Treba početi dogovarati konkretne obrise europske politike migracija’

“Dolazimo do toga što mi iz Hrvatske govorimo, a to je da će Europa morati zauzeti jasnije stajalište što želi i kako misli upravljati migracijama jer ovakva situacija od trenutka do trenutka mi ne možemo dopustiti kao EU da u toj mjeri ovisimo o izvanjskim faktorima i to je nešto što mi komuniciramo na razini EU, to se mora i uobličiti jednu koherentnu politiku i te politike se onda držati. U ovom trenutku nema pojačanja pritiska na hrvatsku granicu, ali smo 24 sata tamo. Pratimo stvar kroz djelovanje graničnih policajaca uz korištenje opreme koju i dalje nabavljamo”, rekao je Božinović za N1.

Ministar je dodao još da se “ne ponašaju svi kod Hrvatska” jer “nas ova situacija ne može iznenaditi i u punoj smo operativnoj funkciji cijelo vrijeme”. Božinović navodi da Hrvatska ima i planove u slučaju eskalacije, no da je to pitanje koje se treba riješiti diplomatskim putem prema vani. Što se tiče EU, Božinović kaže da “moramo brzo sjesti i početi dogovarati konkretne obrise europske politike migracija jer ovo nikome nije na korist” pritom misleći na ljude u pokretu, države kroz koje prolaze i na države u koje bi migranti htjeli doći.