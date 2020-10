BOŽINOVIĆ NE ISKLJUČUJE POTPUNO ZATVARANJE MARKOVA TRGA: Policijski sindikalac: ‘To uopće nije mjesto ni za Vladu, ni za Sabor’

Nakon raznih incidenata na Markovu trgu i najnovijeg napada u kojemu je teško ozlijeđen jedan od policajaca, napokon stižu promjene

Stručnjaci tvrde da se Markov trg može potpuno osigurati jedino potpunim zatvaranjem za sve, osim za službene osobe. No s obzirom na to da je riječ o povijesnoj jezgri grada gdje žive ljudi i koju posjećuju tisuće turista, to nikada nije bila opcija. Bilo je, doduše, zabrane prosvjeda, ali i raznih incidenata, no nakon današnjeg stižu promjene, javlja RTL.

Prije mjesec dana svojim performansom s lubenicama eurozastupnik Ivan Vilibor Sinčić otvorio je problem sigurnosti na Markovu trgu i tada je premijer Andrej Plenković od potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića zatražio je da MUP napravi plan sigurnosti prostora ispred Vlade jer su lubenice mogle biti nešto drugo.

Sada kada se dogodilo “nešto drugo”, Božinović kaže da je riječ o procesu koji traje: “Postoje tri različita elaborata s tri različita seta mjera koje bi se mogle primijeniti na Trgu sv. Marka. Međutim, to nije nešto što možete napraviti od danas do sutra”.

Tri bitna načina zaštite

Mora se napraviti već danas, kažu stručnjaci za sigurnost i navode tri bitna, istodobna, načina zaštite – policajci s dugim cijevima, mehanička zaštita i barem pet specijalaca u smjeni. Mato Laušić objašnjava: “Oni se zovu tim za potporu upravo zato što svakog trenutka izlaze van i odmah daju potporu ovom vanjskom osiguranju, ovim pojedincima koji su na određenim pozicijama”.

To je jedna od opcija, kaže Božinović, “ako se ovaj Trg apsolutno zatvori. To znači da ne samo vozila, nego i pješaci mogu prolaziti samo s propusnicama, mogu se staviti rendgenske barijere, odnosno kontrolne točke, kao što imate u nekim gradovima.”

Laušić kaže da je cijeli taj prostor omeđen Vladom i Saborom ustvari idealan za štićenje vrlo strogim mjerama jer polovična rješenja ne daju rezultate. Još 2005. Vlada Ive Sanadera je zabranila prosvjede pozivajući se upravo na stručnjake.

No zabrana je pala na Ustavnom sudu, a nije se ni odnosila na pojedince pa je bilo slučajeva poput ovog iz 2008. i zabijanja automobilom u ulaz Sabora, polijevanja ulaza u Vladu fekalijama do probijanja policijskih barikada prilikom prosvjeda branitelja 2015. godine, a tu je i nikakva kontrola novinarskih pozicija gdje ljudi bez akreditacije presreću ministre i ministrice.

Pogrešna organizacija

Prije dvije godine opljačkana je pošta udaljena sto metara od štićenih objekata. Sve je to posljedica pogrešne organizacije, a ni ona se ne provodi kako treba jer nema dovoljno opreme, kažu u policijskom sindikatu. I to će biti tako sve dok su štićeni objekti na ovoj poziciji.

“Policajac je u svojoj kućici, svatko očito može raditi ispred Sabora i Vlade što želi što nije u redu i nije dobro i kažem da to uopće nije mjesto ni za Vladu, niti za Sabor”, kaže prvi među policijskim sindikalcima Dubravko Jagić.

Još 2004. Vlada je odobrila početak projekta premještanja Vlade i svih ministarstava na jedno mjesto, uz rijeku Savu, čime bi se olakšalo osiguranje i štedjelo na prijevozu. Od tada do danas po tom planu nije učinjeno ništa.

Zatvaranje nije isključeno

U Dnevniku HRT-a, Božinović je rekao da je u ovom trenutku neozbiljno govoriti o motivima jutrošnjeg napada na Trgu svetog Marka jer su sve istražne radnje još u tijeku. Upitan hoće li se ograničiti kretanje na Markovu trgu, rekao je da su nakon nedavnih događaja izradili tri elaborata o različitim setovima mjera koje se mogu primijeniti i da će se nakon današnjeg dana nastojati uvesti određena ograničenja.

“Ne bih izlazio s konkretnim zaključcima jer nisu još doneseni, ali tu treba uključiti i Vladu i Sabor i Ustavni sud, a tamo je i vjerski objekt. To je dio Zagreba koji je prepoznatljiv i gdje turisti žele doći”, rekao je te

Dodao je da se državne institucije treba zaštititi i istaknuo da je jedna od opcija potpuno zatvaranje Trga svetog Marka. “Naravno da se može otvoriti za neke druge posjetitelje, ali ubuduće bi se to trebalo raditi pod striktnim sigurnosnim protokolima, a ne kao sada kada svatko može doći u bilo koje doba dana ili noći.”

