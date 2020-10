‘NOVE MJERE NISU ISKLJUČENE, SVI MORAJU SHVATITI JEDNO’: Božinović se obratio javnosti nakon tri sata sastanka s ugostiteljima

‘Otvorili smo kontinuirani dijalog’, kazao je Božinović nakon trosatnog sastanka predstavnika Nacionalnog stožera civilne zaštite, Državnog inspektorata, ugostitelja, turističkog sektora, organizatora i glazbenika

Voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović izjavio je u petak nakon sastanka s predstavnicima ugostiteljske, glazbene i organizatorske industrije da se nove protuepidemijske mjere ne mogu isključiti, ali će biti u dogovoru s industrijom.

“Otvorili smo kontinuirani dijalog”, kazao je Božinović nakon trosatnog sastanka predstavnika Nacionalnog stožera civilne zaštite, Državnog inspektorata, ugostitelja, turističkog sektora, organizatora i glazbenika na kojemu se govorilo o načinu održavanja tih djelatnosti u uvjetima epidemije.

Zasad nema konkretnih mjera

Ministar unutarnjih poslova i šef Stožera poručio je kako se mjere u budućnosti ne mogu isključiti. Istaknuo je da ulazimo u izazovno razdoblje jeseni i zime, kada će ljudi sve više boraviti u zatvorenim prostorima, ali da u ovom trenutku nema nikakvih konkretnih mjera za najaviti.

“Važno je da svi shvate da smo kroz dobar balans mjera na istom putu i s istim ciljem”, poručio je dodavši da vlast želi surađivati i do rješenja dolaziti u dogovoru s industrijom.

Upitan razmišlja li se o maskama u zatvorenom prostoru, produljenju ograničenja rada ugostiteljskih objekata do ponoći, Božinović je kazao da će se o svemu razgovarati te najavio održavanje daljnjih sastanaka s predstavnicima sektora.

Predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas kazao je kako je na sastanak došao kao predstavnik noćnih klubova, kojima je rad zbog mjere ograničenja do ponoći, praktički zabranjen.

Noćni klubovi vjerojatno će ostati zatvoreni

“Kako sad stvari stoje, izgleda da će noćni klubovi biti praktički zatvoreni, ta mjera će ostati na snazi, a to znači da će se morati naći kompenzacija za te tvrtke, a ne samo sredstva za plaćanje radnika”, poručio je.

Dodao je da se razgovaralo i o mogućem smanjenju PDV-a ugostiteljima na 13, odnosno 10 posto. Istaknuo je da se radi se o PDV-u koji se mora spustiti da bi ljudi ipak doživjeli sljedeću sezonu ili s kakvim-takvim optimizmom, te izrazio nadu da neće doći do uvođenja mjera o kojima se u javnosti priča, poput zabrane točenja alkohola, smanjivanja buke, kao ni do nošenja maski u zatvorenom prostoru.

“Ovo nije bio sastanak gdje smo mi išli u detalje. Ovo je bio načelan razgovor, a vjerujemo da ćemo u radnim grupama doći do mjere u kojem trenutku za nešto odgovara organizator, a u kojem posjetitelj”, kazao je nakon sastanka predsjednik Udruge glazbenih menadžera i organizatora Darko Tuček.

Istaknuo je da isto tako žele distancirati neodgovorne organizatore.

‘I restorani se moraju prilagoditi radu do 12 sati’

Iako ministar Božinović nije konkretno odgovorio na novinarsko pitanje hoće li ograničenje rada do ponoći vrijediti i dalje te podjednako za kafiće i restorane, predsjednik Udruge zagrebačkih ugostitelja kazao je kako je na sastanku upravo upozorio na problem rada restorana do dva sata nakon ponoći.

“Restorani se isto moraju prilagoditi radu do 12 sati, svi ugostiteljski objekti moraju raditi do 12 sati, nema iznimaka i to je jasno rekao Stožer. To što su restorani iskoristili neku rupu u zakonu, to nije bilo fer od njih”, poručio je Letica.

