BOŽINOVIĆ NAJAVIO PROMJENE U SUSTAVU, OTKRIO ŠTO ODLAZI U PROŠLOST: Osobne će doživjeti veće promjene, isto vrijedi i za policiju

‘Poanta je da ti šalteri polako počnu nestajati iz naših života, a ovo je najbolji put. Mi ćemo do tada kroz reformu biti potpuno spremni, idemo u pilot projekte. To je jedan manji dio tih reformi u MUP-u, idemo u sveobuhvatnu reformu svih ustrojstvenih jedinica’

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u ponedjeljak kako je namjera MUP-a najavljenom reformom digitalizirati cijeli policijski sustav, pri čemu će kamere na policijskoj odori ubuduće snimati postupanje policajaca.

Božinović je, gostujući u Dnevniku Nove TV, kao novinu najavio uvođenje kamera, odnosno uređaja za snimanje postupanja na odijelu policijskog službenika.

“To konkretno znači dobro za policijske službenike, koji ukoliko su postupali po zakonu, za to imaju dokaz. Kamere se nose na dijelu odore. To je dobro i za građane, jer ukoliko dođe do neke dvojbene situacije i oni imaju dokaz koji se koristi upravo da bi se riješili ti prijepori, ili eventualno u nekom sudskom postupku”, kazao je.

Veće promjene na osobnim iskaznicama

Ministar je najavio i veće promjene na osobnim iskaznicama.

“To je jedan trend, praktički i zakonodavstvo u Europi koje govori o funkcionalnosti putovanja. Na osobnoj ćete imati sve one elemente koji su bitni za putovanje, ali neće zamijeniti putovnice koje su na razini Ujedinjenih naroda”, objasnio je Božinović.

Najavio je da će se osobnoj iskaznici pridodati podaci zdravstvene iskaznice, a kao cilj reforme naveo je i izbjegavanje dugih redova na šalterima u policiji.

“Direktiva stupa na snagu 2021. godine i tada će se napraviti neko prijelazno razdoblje. Poanta je da ti šalteri polako počnu nestajati iz naših života, a ovo je najbolji put. Mi ćemo do tada kroz reformu biti potpuno spremni, idemo u pilot projekte. To je jedan manji dio tih reformi u MUP-u, idemo u sveobuhvatnu reformu svih ustrojstvenih jedinica, prije svega policija”, rekao je.

Uskoro dopuštamo kruzerima pristajanje kod Dubrovnika

Božinović, voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite, najavio je i kako, zbog silazne krivulje zaraženih u Hrvatskoj, smatra da će uskoro biti dopušteno pristajanje kruzera kod Dubrovnika.

“Mi smo u kontaktu. Mislim da hoćemo, vrlo skoro, postoje još neki tehnički detalji ukoliko bude zaraženih ljudi na brodu. Epidemiolozi su u kontaktu i mislim da smo blizu odluci da se to dopusti”, rekao je Božinović gostujući u “Dnevniku” Nove TV.

Na navode da se sve više turista iz Hrvatske u svoje zemlje vraćaju zaraženi koronavirusom, kazao je kako ne očekuje probleme na turističkom tržištu, napominjući da postoji europski sustav ranog upozorenja i djelovanja preko kojega epidemiološke službe razmjenjuju podatke.

Neki od turista nisu prošli kroz europski sustav, nisu prijavljeni kao infekcije iz RH

“Neki od tih slučajeva nisu prošli kroz taj sustav, a te države ih nisu prijavile kao infekcije koje su došle iz Hrvatske. Već nekoliko dana naša je krivulja u silaznoj putanji. Mi očekujemo da i one države koje su nas stavile na žutu listu, ukoliko nastavimo s ovim trendom, da se vratimo tamo gdje Hrvatska pripada”, naglasio je Božinović.

O noćnim klubovima, koji su za vrijeme ljeta moguća žarišta zaraze, a na jesen više nisu na otvorenom, kazao je kako će o tome razmišljati na jesen koja će, napominje, doprinijeti većem boravku u zatvorenom prostoru.

“Mi smo u kontaktu s predstavnicima te industrije i pokušavamo sve da oni prežive ovu epidemiju i da se sačuva zdravlje ljudi”, poručio je Božinović.