BOŽINOVIĆ NAJAVIO POSTIZBORNU KOALICIJU? Otkrio zašto su baš sada izbori, a komentirao i izbacivanje muškarca iz vlaka

Ministar policije i šef Nacionalnog stožera Davor Božinović za N1 je komentirao privođenje muškarca na Glavnom kolodvoru koji je odbio staviti masku sve dok policija nije došla. Policija ga je na koncu oborila na tlo pred uplakanim djetetom.

“Naravno da će policija napraviti sve. Ono što ja znam o slučaju, to je da gospodin na zahtjev upravitelja prometnog sredstva odbio staviti masku, a rekli smo da u slučaju kad se ne želi staviti maska ili kad putnik nema masku, vozač ne smije pokrenuti vozilo”, rekao je Božinović.

„On je spriječio sve zbog svog nekog principa. Naravno da mi ovo nije drago vidjeti, ali ne znam što čovjeka motivira da ovo čini, odgovorio je na pitanje je li reakcija policije bila pretjerana. Dodao je kako je prijavljen za remećenje javnog reda i mira.

‘Stožer politiziraju drugi, a ne mi’

„Komentirajući rad stožera, odbija teze kako je politiziran. „Struka je i dalje ta koja vodi proces. Kad govorimo o politizacijij, ja cijelo vrijeme govorim da politiziraju drugi, vjerojatno zbog uspjeha Nacionalnog stožera, pa im je to donijelo pomutnju“, rekao je Božinović.

Pritom je oštro komentirao i dr. Rajka Ostojića koji je sam otišao u samoizolaciju. Ako prihvatimo takav način ponašanja, da se ne poštuje struka…”, rekao je Božinović, dodavši da bi se onda dogodilo da svatko samoinicijativno odlazi u izolaciju, ne pitajući epidemiologe.

Osvrnio se i na kritike kako njegova vlastita stranka ne poštuje mjere.

Izbori nisu bili preuranjeni

„HZJZ u dogovoru s DIP-om napravio preporuke kako se ponašati u bilo kojoj fazi izbornog procesa, uključujući i predizborne skupove. Moguće je to poštivati i koliko ja vidim, uglavnom se to poštuje. Što se tiče HDZ-a, vidim da je to sve bilo organizirano onako kako je zamišljeno”, objašnjava Božinović. Kaže da on nije vidio rukovanje tijekom kampanje. Dodao je i kako za sada ne zna hoće li biti obvezna maska na biralištima.

Ponavlja kako uranjeni izbori nisu bili pogrešna odluka.

“Ako pratimo ono što znanost u ovome trenutku govori, da je jesen vrlo rizično razdoblje za izbore, onda je bolje da smo izbore sad raspisali, nego čekali jesen”, rekao je Božinović, dodavši da bi bili potpuno neodgovorni kad bi zanemarili mogućnost onoga što će se dogoditi najesen.

Uvjeren je u pobjedu, ali ne bez pomoći drugih.

“Siguran sam da će Vlada u kojoj najveću ulogu bude imao HDZ za naše građane biti najsigurnija i siguran sam da to naši građani i razumiju”, zaključio je Božinović.