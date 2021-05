VEĆA OKUPLJANJA, DUŽE RADNO VRIJEME…: Božinović najavio popuštanje mjera: ‘Bit će postupno’; Upitali su ga i za maske

Davor Božinović najavio je u obraćanju medijima popuštanje mjera: ‘Želimo zadržati imidž države kao sigurne destinacije za sezonu’

Jučer je u Vladi održan sastanak premijera Andreja Plenkovića i predstavnika Stožera, a danas je održan novi sastanak vezano za popuštanje epidemioloških mjera na kojemu su sudjelovali i predstavnici gospodarskog sektora. Nakon sastanka, koji je počeo oko 11 sati, medijima se obratio šef Nacionalnog stožera Davor Božinović.

“Razgovarali smo o popuštanja mjera, približava se rok..Novi set ce obilježiti popuštanje koje će biti postupno. Nove mjere će važiti vjerojatno do polovice 6. mjeseca”, rekao je te dodao da će više djelatnosti biti otvoreno. Rekao je da će se vjerojatno dopustiti rad restorana u zatvorenom. Rad ugostiteljskih objekata bi trebao biti produžen do 23 sata.

“Želimo zadržati imidž države kao sigurne destinacije za sezonu… Povećat ćemo okupljanja na oko 100 osoba, sad je 25. Što se tiče ugostiteljskih objekata, još razgovaramo. Zasad smo najbliži otvaranju zatvorenih djelova restorana”, rekao je Božinović.

Istaknuo je da je moguće da sve to bude dopušteno već u srijedu te je rekao da će povećan broj okupljenih biti dozvoljen na kulturnim i u vjerskim objektima. “Kad govorimo o kulturnim djelatnostima, vjerojatno ćemo promijeniti odredbu od 7 četvornih metara na 4, a to će se odnositi i na vjerske objekte. Mjere u restoranima bit će one koje su vrijedile ranije za unutarnje prostore, a možda ćemo uvoditi i novija tehnološka rješenja”, rekao je.

Pitanje nošenja maski

Upitan o nošenju maski, Božinović je rekao da se tu radi o stručnom pitanju. “Što se tiče nošenja maski, to sad ne mogu reći, to je stručno pitanje. Činjenica je da optimizam baziramo na tome što će puno više ljudi boraviti vani, a vani se infekcija praktički ne širi putem aerosola. Ali širi se kapljičnim putem. To je logika one odredbe da se nose maske tamo gdje se okuplja velik broj ljudi i da nema razmaka”, rekao je Božinović.

Istaknuo je da kroz cijepljenje možemo otvarati i ono čemu se nismo nadali do prije kratkog vremena. “Mi smo u jednoj dobroj dinamici cijepljenja. Važno je da svi shvate koliko je bitno cijepiti se. Što se više ljudi cijepi, to se otvara više mogućnosti da se vratimo starom normalnom. Poziv svima koji se mogu cijepiti, a to je ogromna većina, neka se cijepe”, rekao je.

“Načelno sam objasnio da će sve se moći organizirati, s većom procijepljenošću će sve biti lakše i sigurnije organizirati”, rekao je na pitanje o koncertima.

