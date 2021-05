BOŽINOVIĆ NAJAVIO PROJEKT: Organizirat će se okupljanja kako bi se testiralo ima li posljedica; ‘Ne bih prejudicirao što će biti, ali…’

‘Ne bih prejudicirao što će biti, ali nadamo se da je to put da polako ove restriktivne mjere stavljamo sa strane’, rekao je ministar Božinović pojašnjavajući novi pilot projekt dogovoren na sastanku Stožera s predstavnicima udruga ugostitelja i organizatora koncerata

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je novi pilot projekt koji je dogovoren na jučerašnjem sastanku Stožera s predstavnicima udruga ugostitelja i organizatora koncerata.

“Dogovorili smo da se krene u određene pilot projekte koji bi se primijenili na događanja na različitim mjestima, ne samo otvorenim već i zatvorenim prostorima i u različitim modelima”, izjavio je Božinović.

‘To se radi i izvan Hrvatske, otvara nam jednu novu mogućnost’

Dodao je da bi se u sklopu projekata testiralo nekoliko stvari, napominjući da “možemo okrenuti novu stranicu kada je u pitanju i borba protiv pandemije”. “Kao što ste vidjeli, to se radi i izvan Hrvatske. Sve mjere koje smo donosili bile su u skladu s dotad poznatim dostignućima znanosti. Imamo sada napredak kod distribucije cjepiva ali i napredak kod mogućih lijekova. Iz ovih pilot projekata mi ćemo, nadam se, u sljedećih nekoliko tjedana moći steći uvid što se događa na određenom okupljanju kada se tamo nađu ljudi koji su u jednoj od tri kategorije – oni koji su cijepljeni, oni koji su u određenom razdoblju preboljeli Covid ili oni testirani”, pojasnio je.

“Nakon recimo jednog takvog događaja, u recimo tjedan dana, bi se napravilo testiranje. Sve je to dragovoljno. Nije to testiranje svih ljudi koji su nazočili takvom događaju. I onda ćemo zapravo vidjeti je li se netko inficirao. To nam otvara jednu stvarno novu mogućnost da odluke koje se budu donosile ne budu samo restriktivne na nacionalnoj i lokalnoj razini, već da se uzme u obzir ono do čega je znanost došla i da vidimo možemo li tim putem ići u ozbiljno popuštanje”, rekao je.

‘Radimo vrlo intenzivno’

Božinović je rekao da se na tim projektima radi vrlo intenzivno. “O svemu tome ne samo da promišljamo, imamo partnere u tim udrugama koji imaju interes da rade, da se što više aktivnosti otvori. Radimo vrlo intenzivno. Imat ćemo te projekte kada su u pitanju koncerti, neki eventi, kada su u pitanju možda i svadbene svečanosti”, poručio je te otkrio kada bi se moglo krenuti s projektima.

“Vrlo brzo, u nekih desetak dana uobličit ćemo to i s njima krenuti. To će izazvati interes. Ne bih prejudicirao što će biti, ali nadamo se da je to put da polako ove restriktivne mjere stavljamo sa strane”, zaključio je ministar Božinović.

