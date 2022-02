Potpredsjednik Vlade Davor Božinović izjavio je u četvrtak na sjednici Vlade da se zbog pada broja novozaraženih covidom-19 razmatra ukidanje ili ublažavanje pojedinih mjera, a ostane li situacija povoljna prvo će se ublažiti mjere koje se odnose na ograničavanje okupljanja.

"Ako se ovakav razvoj epidemiološke situacije nastavi do kraja tjedna, realno je da se u određenoj mjeri ublaže uvedene mjere, prije svega one koje se odnose na ograničavanje okupljanja", najavio je Božinović.

Odluka početkom tjedna

Budući da je za većinu epidemioloških mjera koje su na snazi određeno trajanje do kraja mjeseca, a s obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju gdje se zadnjih nekoliko tjedana kontinuirano smanjuje dnevni broj novozaraženih, od početka tjedna se razmatraju mogućnosti za ukidanje pojedinih ili ublažavanje nekih uvedenih nužnih mjera, kazao je Božinović.

Napomenuo je pritom kako se i dalje treba ponašati odgovorno, a s ukidanjem, odnosno ublažavanjem mjera moramo biti oprezni i odmjereni.

Stožer razmatra i kakav bi utjecaj na rad i funkcioniranje državnih i javnih službi imalo ukidanje sigurnosne mjere obveznog testiranja na covid-19, a posebno povjerenstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja odlučit će o relaksaciji mjere nošenja maski u školskom sustavu.

"Stožer odluke planira donijeti do kraja tjedna i objaviti ih u ponedjeljak, 28. veljače, dok bi se primjena nekih mjera u ublaženom obliku produžila do kraja ožujka, s mogućnošću i ranijih promjena ako to epidemiološka situacija dopusti", kaže Božinović.

Pad broja novih slučajeva koronavirusa za 39 posto

Ministar zdravstva Vili Beroš podsjetio je kako se sutra navršavaju dvije godine od prvog slučaja koronavirusa u Hrvatskoj.

Danas je zabilježeno 2559 pozitivnih slučajeva potvrđenih PCR-om i 1348 pozitivnih na brzim antigenskim testovima, u odnosu na tjedan prije bilježimo pad broja novih slučajeva za 39 posto.

U pet valova epidemije zabilježili smo 1.210.243 pozitivnih osoba, 4,695.103 testiranih, 74.136 pacijenata je bilo na liječenju u bolnicama, a 14.964 osobe su umrle. Utrošeno je 5.189.032 doza cjepiva, a cijepljeno je 2.305.857 građana.

Daleko je teže iskazati dane, tjedne i mjesece rada zdravstvenog osoblja koje je neprekidno pružalo svu potrebnu pomoć covid i necovid bolesnicima. Potvrdili smo fleksibilnost i iznimnu otpornost sustava koji ni u jednom trenutku nije pokleknuo, ustvrdio je Beroš.

Do kraja tjedna očekuje se dolazak 69.000 od ukupno 198.000 naručenih doza proteinskog cjepiva, koje je indicirano za primjenu kod starijih od 18 godina koji nisu dosad cijepljeni zbog postojećih kontraindikacija.