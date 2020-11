STIŽU NAM NOVE MJERE, BOŽINOVIĆ KAŽE DA ĆE BITI NAJSTROŽE OD POČETKA JESENI: Odgovorio i na pitanje o obveznom cijepljenju

Davor Božinović najavio je najjače mjere u ovom valu epidemije koronavirusa u Hrvatskoj koje bi trebale vrijediti do Božića

Nakon sastanka sa županima vezano uz epidemiološku situaciju u Hrvatskoj, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović obratio se javnosti rekavši da se pripremaju nove epidemiološke mjere koje će biti strože nego dosadašnje i odnosit će se na cijeli zemlju.

“Do sutra će Stožer pripremiti novi set mjera s kojima ćemo upoznati župane. Taj set mjera bi trebao vrijediti negdje do Božića. Naravno da se radi o oštrijim mjerama od ovih koje su sada”, rekao je uvodno Božinović. “Na nacionalnoj razini će ići strože mjere, to vam mogu potvrditi”, otkrio je Božinović.

Božinović je rekao da su mjere usmjerene na pojedine segmente gospodarstva, prije svega ugostiteljstvo, a onda i druge resore. “Nešto manje kultura, moramo vidjeti dijelove školstva”, rekao je.

“Treba pronaći balans koji smo tražili sve ovo vrijeme. Ovaj virus se ponaša tako da kad doneseš najrestriktivnije mjere, čim one popuste on se ponovo razmaše. Nije poanta odmah bila ići u najstrože mjere nego one koje se donose, da se postupno zaoštravaju. Ovo će biti najjače mjere u ovom valu”, kazao je i procijenio da bi epidemiološka situacija mogla trajati do šest mjeseci.

“Policijski sat nikada nije bio opcija, a što se tiče lockdowna, klasični kao u prvom valu sigurno neće biti”, rekao je.

‘SITUACIJU U ZAGREBU NE TREBA BANALIZIRATI’: Šikić upozorila: ‘Uvest ćemo strože mjere ako bude potrebno’

O cjepivu

Na pitanje ide li se prema tome da cjepivo bude obavezno, kaže: “Postoje cjepiva koja su obvezna. Cjepivo bi smanjilo širenje, to je nešto o čemu ćemo voditi računa. Svi se nadaju cjepivu. Što nam otvara mogućnost strožih mjera jer možemo procijeniti do kada bi trajale. Vidjet ćemo što će donijeti mjeseci pred nama”, dodao je.

Kaže da se trebaju uložiti dodatni napori kad je u pitanju komunikacija prema građanima te je zamolio medije za pomoć u tome.

RUSKO CJEPIVO SPUTNJIK V BIT ĆE JEFTINIJE OD AMERIČKOG: Moskva tvrdi da ima učinkovitost 95 posto

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.