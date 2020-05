BOŽINOVIĆ NAJAVIO BLAŽI REŽIM NA GRANICAMA: Neće biti obavezne samoizolacije, evo kako će to izgledati

Ovo je jedna liberalizacija ulaska u RH, smatramo da uz suradnju granične policije, drugih inspekcija naravno s epidemiološkom službom ćemo biti u stanju tu situaciju pratiti i kontrolirati

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na današnoj pressici Nacionalnog stožera civilne zaštite najavio je blaži režim na granicama, u skladu s epidemiološkom situacijom u kojoj smo trenutno.

“Kada govorimo o zemljama mislim da smo jučer to spomenuli. EU je donijela preporuku svim državama članicama i mi ćemo se nje držati u smislu produženja zabrane ili preporuke da se na teritoriju EU ne dolazi i trećih zemalja do 15.6. Ova odluka se odnosi na države članice EU, državljane tih zemalja tako da je to intencija kada je u pitanju dolazak u RH i ta je odluka povezana s cijelim nizom gospodarskih aktivnosti i poslovnih sastanaka.

Rekli smo da su preporuke HZJZ-a na tragu onoga da će svaki prelazak, svaka osoba koja iz tih zemalja dolazi na naše granične prijelaze dobiti jasne upute što i kako raditi.

Nema obavezne mjere samoizolacije

“To neće značiti obaveznu mjeru samoizolacije zbog toga što to onda nije realno nekoga pustiti na gospodarski sastanak ili bilo koji drugi poslovni sastanak, ili sutra turiste i onda ih automatski onemogućiti da napuštaju mjesto, odnosno hotel ili bilo koji drugi smještaj.

Ovo je jedna liberalizacija ulaska u RH, smatramo da uz suradnju granične policije, drugih inspekcija naravno s epidemiološkom službom ćemo biti u stanju tu situaciju pratiti i kontrolirati.

U sklopu svega toga mogući su posebni bilateralni razgovori s pojedinim državama. Kada govorimo o turizmu prije svega s onima koje su važne i imaju povoljnu epidemiološku situaciju tako da to olakšava dogovore i omogućava da krenemo s važnom gospodarskom djelatnošću za RH.

Što se tiče hrvatskih državljana koji imaju prebivalište u RH ili drugoj zemlji, oni će kroz taj instituti i institut nužnih razloga osobne prirode moći ulaziti u RH, a morat će se pridržavati preporuka koje će im biti u pismenoj formi to dato na graničnom prijelazu.

Naše službe će voditi računa o tome da se ponašaju sukladno uputama”, rekao je Božinović.

