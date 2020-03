BOŽINOVIĆ NAJAVIO APLIKACIJU ZA PRAĆENJE KRŠITELJA SAMOIZOLACIJE: ‘Nećemo se libiti kažnjavati ih’

‘To rade zemlje, pogotovo one koje se dobro nose sa sprječavanjem širenja zaraze. Mi već nekoliko tjedana razmišljamo i o pravnim osnovama i o tehnološkim rješenjima za tako nešto i, kad budemo spremni to prezentirati, to ćemo učiniti’, rekao je Božinović o aplikaciji za praćenje ljudi koji su u samoizolaciji

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je u srijedu uvođenje sustava praćenja kretanja svih zaraženih od koronavirusa i onih koji bi trebali biti u samoizolaciji, a za one koji se ne pridržavaju propisanih mjera rekao je da neće biti ustezanja od sankcija.

U razgovoru uživo za Novu TV, ministar Božinović istaknuo je kako Vlada, pored postojećeg informatičkog sustava koji bilježi podatke o svima kojima su izdana rješenja za samoizolaciju, priprema i druga rješenja.

‘Sankcioniranje je krajnja mjera’

“Mi pripremamo i druga rješenja koja ćemo uskoro predstaviti. Radi se o informatičkim rješenjima po kojima ćemo moći ostvariti jedan bolji, precizniji uvid u to gdje su ljudi koji su zaraženi virusom, odnosno, koji bi trebali biti u samoizolaciji”, rekao je ministar.

Riječ je o, kako je pojasnio, aplikaciji kakva se već primjenjuje u nekim zemljama. “To rade zemlje, pogotovo one koje se dobro nose sa sprječavanjem širenja zaraze. Mi već nekoliko tjedana razmišljamo i o pravnim osnovama i o tehnološkim rješenjima za tako nešto i, kad budemo spremni to prezentirati, to ćemo učiniti”, istaknuo je Božinović.

Odgovarajući na novinarsko pitanje kakve će se sankcije primjenjivati i kako kažnjavati oni koji se neće pridržavati uputa, ministar je naglasio kako neće biti ustezanja od sankcioniranja onih kojima su određene mjere samoizolacije.

“Sankcioniranje je krajnja mjera. Mi se nećemo libiti kažnjavati. Međutim, neka svi ljudi kojima su određene mjere samozaštite razmisle koja je najveća kazna za njih, a ona je – ukoliko izađu iz onog režima koji im je određen i zaraze druge ljude”, upozorio je.

Otvorene trgovine neće raditi skraćeno

Božinović je kao voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite popodne najavio stupanje na snagu odluke stožera kojom se od ponoći na mjesec dana zatvaraju ugostiteljski objekti i trgovine. Otvorene ostaju trgovine prehrambenih namirnica i one koje prodaju higijenske artikle, uključujući i one u velikim trgovačkim centrima. Otvorene će biti i benzinske crpke, kiosci, pekarnice, specijalizirane trgovine s dječjom opremom, prodajom hrane za životinje, prodajom specijaliziranih ortopedskih pomagala. Objekti koji će raditi moraju osigurati što veću udaljenost radnika i mjere socijalne distance. Također, moraju osigurati provjetravanje prostora, mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja prostora, a moraju osigurati i punktove s dezinfekcijskim sredstvima, te plakate o pravilnom pranju ruku i zaštite.

Trgovine koje ostaju otvorene neće raditi skraćeno.

“Kad bi radile skraćeno, onda bi se upravo dogodilo ono što želimo izbjeći, a to je da se ljudi u velikim brojevima i skupinama nađu na jednom mjestu. Dakle, sve te trgovine će se morati organizirati na način kako je Hrvatski zavod za javno zdravstvo već propisao da se izbjegnu socijalni kontakti”, istaknuo je ministar Božinović.

“Ono što je najvažnije, život neće stati. Neće se ukinuti ništa od onoga što je važno za svakodnenvo funkcioniranje zajednice”, poručio je.

