BOŽINOVIĆ NA OBILJEŽAVANJU 29. GODIŠNJICE POGIBIJE U ŠAŠINOJ GREDI: ‘Celjak je bio organizator na prvoj crti obrane’

Da nije bilo ljudi poput Celjaka, ne bi bilo ni ovakve Hrvatske. Iz vremena Domovinskog rata moramo povući poruke i za našu budućnost, rekao je brigardir Predrag Krapljan

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je u srijedu na obilježavanju 29. godišnjice pogibije Marijana Celjaka u Šašinoj Gredi da je on bio organizator obrane na prvoj crti obrane od Komareva do Sunje što je bila prva crta obrane i Zagreba, i to treba ponavljati mladima.

Kod spomen-obilježja brigadiru Marijanu Celjaku, dozapovjedniku 57. samostalnog bataljuna, prve dobrovoljačke postrojbe u zemlji, na mjestu njegove pogibije u Šašnoj Gredi, nedaleko od Topolovca, u povodu 29. godišnjice njegove pogibije u srijedu je održana komemoracija.

Ubijen hicem iz snajpera

Marijan Celjak je jedan od prvih organizatora obrane na sisačkom području. Kao pacifist, nastojao je da se svi sporovi s neprijateljem rješavaju pregovorima pa je vodio pregovore o mirnoj predaji sisačke Barutane, prve vojarne koju su preuzeli hrvatski branitelji, zatim predaje Raketne baze u Žažini i Radarske baze u Šašnoj Gredi. Nažalost, u tim nastojanjima prekinuo ga je 16. rujna 1991. neprijateljski hitac iz snajpera nadomak Radarske baze. Postrojba kojom je zapovijedao poslije je dobila njegovo ime.

Uz spomen-obilježje vijence su položili i svijeće zapalili članovi obitelji Marijana Celjaka, državno izaslanstvo koje je vodio potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izaslanik Hrvatskoga sabora Krunoslav Katičić, izaslanica ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda Tatjana Pogačić, izaslanik hrvatskoga predsjednika Zorana Milanovića i MORH-a brigadir Predrag Krapljan te izaslanstva Sisačko-moslavačke županije, gradova Siska i Petrinje i predstavnici mnogih braniteljskih udruga.

‘Činio je sve kako bi se izbjeglo krvoproliće’

“Taj je čovjek činio sve kako bi se izbjeglo krvoproliće. Tek ga je snajperski hitac zaustavio u namjeri da se zaustave patnje i da pobijedi pravda. Bio je organizator obrane na liniji od Komareva do Sunje, što je bila prva crta obrane ne samo sisačko-moslavačkog kraja, već je to bila i prva crta obrane Zagreba, što treba ponavljati mladim generacijama. Možemo samo pretpostavljati što bi bilo da hrabri dragovoljci sisačkoga kraja i ovog dijela Hrvatske nisu uspjeli zaustaviti neprijatelja. Sve događaje iz Domovinskog rata treba obilježavati i staviti ih u pravi kontekst”, rekao je ministar Božinović.

“Da nije bilo ljudi poput Celjaka, ne bi bilo ni ovakve Hrvatske. Iz vremena Domovinskog rata moramo povući poruke i za našu budućnost”, rekao je Predrag Krapljan.

Počast Celjaku iskazali su Krunoslav Katičić, Ivo Žinić i sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček, koja je podsjetila kako najviše gradsko priznanje hrvatskim braniteljima nosi ime Plaketa Marijana Celjaka.

U Topolovcu su zapaljene svijeće uz spomen-obilježje poginulim braniteljima, a u župnoj crkvi u susjednome Budaševu služena je misa za Marijana Celjaka i druge hrvatske poginule branitelje.