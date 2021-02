BOŽINOVIĆ ODGOVORIO NA PITANJE ŠTO ĆE BITI 15. VELJAČE: ‘Sve je na stolu. Jasno nam je da su ljudi umorni, ali ljutnjom nećemo ništa postići’

Novinari su Božinovića na presici Stožera pitali da prokomentira zabavu sa splitskim sucima u konobi Željka Keruma u Kaštelima, ali i raciju u restoranu na zagrebačkoj Trešnjevci

Hrvatska u protekla 24 sata bilježi 549 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što znači da je broj aktivnih slučajeva ukupno 2955, rečeno je jutros u 11 na presici Nacionalnog stožera civilne zaštite. Na repiratoru se nalazi 106 osoba, dok je preminulih 16.

Dok su drugi članovi Stožera poput Krunoslava Capaka i Alemke Markotić govorili o antitijelima iz plazme koja mogu pomoći starijim osobama dok se čeka cjepivo te kolika isporuka cjepiva slijedi u utorak, načelnik Stožera Davor Božinović upitan je o stanju na slovenskoj granici.

“Svatko tko misli da se nacionalnim mjerama može naći rješenje za epidemiju je u velikom problemu. Države imaju nacionalne ovlasti, mogu donositi određena rješenja, ali uvijek se dogodi domino-efekt na druge mjere. Ovo za Sloveniju, koliko ja razumijem, je posljedica pooštravanja režima ulaska u Austriju. Austrija je do sada povlaštenim prekograničnim radnicima uvela da jednom tjedno moraju predočiti negativan test.

Onda to rađa sličnu reakciju druge zemlje. Ja se nisam čuo sada, ali sam u kontaktu sa slovenskim kolegom, oni su imali neku ideju oko propuštanja slovenskih građana bez testa u Hrvatsku. Pogotovo onih koji rade ili imaju nekretnine. Oni su tim pitanjem prema nama izašli u trenutku kad su njihove dvije ključne regije ušle u crnu zonu. Stalno smo u kontaktu, ali ako imamo veliki problem, a Slovenija ga je tako označila u dvije susjedne regije, mi to moramo uzeti u obzir”, rekao je ministar unutarnjih poslova Božinović.

O turističkoj sezoni

“Mi ove godine više-manje znamo što nam treba za uspješnu turističku sezonu. Zato govorimo o tome da moramo nastaviti ovim putem, mi imamo i dalje pad, ali to je mali pad. Danas je možda, u odnosu na prošli petak, 20-ak manje novooboljelih, ali bi bilo bolje da je 200 manje.

Ne kažem da je to jedini kriterij, ali to je nešto što moramo imati u vidu kada promišljamo o tome na koji način se treba pristupiti ovoj epidemiji. Mi jesmo zadovoljni, ali ne smijemo iz vida izgubiti ovu širu sliku. Hrvatska nije mnogoljudna država i da se možemo osloniti na domaće goste tijekom sezone, dok si neke druge zemlje to mogu priuštiti”, pojasnio je načelnik Stožera.

Popuštanje 15. veljače?

Mi se ne možemo vezati, ovo je još početak veljače, još nije turistička sezona. Ja sam govorio o tome da shvatimo koliko je kontekst bitan. Često se bavimo nekim stvarima koje su za nekoga bitne, ali u širem kontekstu one ne znače. Ako širi kontekst izgubimo iz vida, možda od šume ne vidimo put kojim moramo ići. Ovo je pad, taj pad treba biti veći. Kad govorimo o padu, ono na što smo računali a to se usporilo, je povećan broj cijepljenih. Naravno, imamo iskustvo od lani, da kad dođu topli dani virus se manje širi. Ali znamo da se širi.

Mi stvarno ne isključujemo nijednu mogućnost, sve je na stolu, o svemu se treba razgovarati. Što će biti, neke konkretne odluke, to vam nitko ne može reći. Ovaj virus je pokazao da se u deset dana situacija može rapidno promijeniti. Treba biti strpljiv, racionalan, imati u vidu sve činjenice kao što je premijer jučer rekao. Mi ne možemo biti skroz u cipelama epidemiologa, mi moramo tražiti način kako postizati što bolje rezultate uz što manje štete. Jedna smo od rijetkih zemalja koja je uspjela bitno spustiti broj zaraženih i hospitaliziranih, a nismo uveli stroge mjere koje su uvele druge zemlje EU-a.

Jasno nam je da su ljudi umorni od epidemije, da ona ima utjecaj na raspoloženje. Ali time što ćemo se mi, pogotovo mi ovdje, ljutiti na virus, nemamo to pravo, ali moramo tražiti rješenja kako iz ovoga izaći. Ljutnjom nećemo postići ništa, nećemo riješiti ovo pitanje. Ali solidarnim pristupom gdje svatko pokazuje razumijevanje za onog drugog, mislim da ćemo onda uspjeti”, rekao je Božinović.

Pitali ga o Kerumovoj fešti i raciji u trešnjevačkom restoranu

Novinari su Božinovića zamolili da prokomentira zabavu sa splitskim sucima u konobi Željka Keruma u Kaštelima, ali i raciju u restoranu na zagrebačkoj Trešnjevci.

“To su uobičajena postupanja policije, imali su dojavu pa onda oni organiziraju na način da provode zakon i djeluju preventivno u smislu da svi budu svjesni. Kada oni imaju kvalitetnu dojavu, onda su i rezultati dobri. Kao ministar vam ne mogu dati odgovor koji bi vas zadovoljio. Meni je bitno da policija radi, vidio sam priopćenje Vrhovnog suda. S obzirom na to da sam na čelu sustava u kojem je temeljna snaga policija, koja provodi izvide, ja ne mogu davati izjave koje bi se sutra mogle protumačiti kao utjecaj na rad policije”, komentirao je Božinović.

