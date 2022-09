Kako bi ukazali na problem nasilja nad ženama, u Zaprešiću je u nedjelju organizirana MUP-ova kampanja "Manje oružja, manje tragedija", a potpredsjednik Vlade Davor Božinović tom je prigodom rekao da je smisao poslati snažnu poruku o nasilju kao neprihvatljivom društvenom ponašanju.

Što se tiče predaje oružja, Božinović je rekao kako je dovoljno da građani nazovu 192 i navedu neku lokaciju gdje će policija doći, uzeti oružje i bez sankcioniranja ga uskladištiti. Za kampanju "Manje oružja, manje tragedija" kaže da traje od 2007. te da ju je svojedobno UN proglasio najučinkovitijom kampanjom u povijesti UN-a kada govorimo o oduzimanju, odnosno preuzimanju ilegalnog oružja.

"Od tada do danas u Hrvatskoj su više od 340.000 komada oružja građani bez ikakvih sankcija predali policijskim službenicima, više od šest milijuna komada streljiva, više od šest tona eksploziva", istaknuo je Božinović. Tu, međutim, kaže Božinović, ne smijemo stati.

Porast nasilja u obitelji za vrijeme pandemije

"Zbog toga smo modernizirali kampanju koja se sada sufinancira i sredstvima EU te nastavljamo tim putem jer vidimo da se nasilje događa. Imali smo određene poraste nasilja u obitelji u vrijeme pandemije. Što se tiče MUP-a možemo reći da je policija vrlo učinkovita u razrješenju tih djela, ali to nije poanta", rekao je Božinović. "Poanta je da se broj takvih djela smanji a za to treba jača društvena i klima ali i suradnja nacionalne razine i naših lokalnih sredina", poručio je.

Naglasio je i važnost Vijeća za prevenciju kao mjesta gdje će se okupiti i policija ali i druge službe zajedno s lokalnim čelništvom "koje može, mora i treba razmjenjivati informacije kako bi se došlo čim prije do onih koji mogu postati žrtve nasilja, a pogotovo do onih koji bi mogli počiniti to nasilje".

"Kvalitetna razmjena informacija sigurno bi dodatno smanjila broj takvih djela u Hrvatskoj i mi na tom tragu radimo. Kao čelnik MUP-a mogu kazati da sam zadovoljan brzinom, i općim udjelom riješenih djela. Međutim, kao potpredsjednik Vlade, kao dio zajednice u kojoj svi mi ovdje živimo znam da možemo i trebamo učiniti više", poručio je.

Nema porasta uličnoga nasilja

Upitan je li u porastu ulično nasilje jer smo nedavno u Zagrebu imali slučaj premlaćivanja dvojice mladića u tramvaju, a napadnut je i taksist, odgovorio da nema porasta uličnoga nasilja. "Nema porasta, međutim događaju se i takva djela. Ono što želim jasno poručiti, a to se vidi i po istraživanjima koja rade stranci, Zagreb je jedna od najsigurnijih metropola u Europi", istaknuo je ministar Božinović.

Sama poruka o nasilju kao neprihvatljivom društvenom ponašanju mora, kaže, ići i šire. Večeras smo ovdje kako bi senzibilizirali javnost na problem koji je s nama", poručio je Božinović. Ističe da to nije problem koji treba isključivo rješavati policija sama "jer policija dolazi na kraju".

"Sve ono što se događa prije nego što se angažira policija je posljedica možda stvari koje trebamo popraviti u društvu, od procesa obrazovanja koje i u ovom segmentu bi trebalo biti cjeloživotno", zaključio je ministar Božinović.