BOŽINOVIĆ KOMENTIRAO NAJAVU OTVARANJA TERASA KAFIĆA U ISTRI: ‘Epidemija nije nešto na čemu se trebaju bildati mišići’

‘Probao sam jučer diplomatskim rječnikom ukazati na pojavu koja nije još zabrinjavajuća, ali koju sam blago doveo u vezu s određenim iskakanjima na županijskim razinama i izrazio nadu da to nema veze s političkim zbivanjima koja će se dogoditi u svibnju’, poručio je ministar Božinović nakon najave Istarskog stožera da će od 1. ožujka otvoriti terase kafića

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je najavu Istarskog stožera da će od 1. ožujka otvoriti terase kafića. Božinović je poručio da epidemija nije nešto na čemu se bildaju mišići pred lokalne izbore. “Probao sam jučer diplomatskim rječnikom ukazati na pojavu koja nije još zabrinjavajuća, ali koju sam blago doveo u vezu s određenim iskakanjima na županijskim razinama i izrazio nadu da to nema veze s političkim zbivanjima koja će se dogoditi u svibnju”, rekao je Božinović, prenosi HRT.

Cijepljenje preko reda

Komentirajući situacije u kojima su se određeni pojedinci cijepili preko reda, a ne spadaju u prioritetne skupine, Božinović je rekao kako vjeruje da država može osigurati mehanizme kontrole cijepljenja kako se takve situacije ne bi ponovile.

“Sigurno da je takvo nešto moguće, vidjeli ste da su donijeli dodatne upute i protokole, pogotovo vezano za viškove koji se mogu pojaviti. Cijelu situaciju usložnjava činjenica s obzirom na to da su neka cjepiva vrlo komplicirana kad je u pitanju njihov transport, mora biti osigurana niska temperatura, to je posao koji oni rade svo vrijeme. Međutim, ovdje se ne radi o procjepljivanju manjih skupina ljudi, nego procjepljivanju nacije. Ovo je logistički teže, ali uz sve objave i dodatne upute, i ovo što je komunicirano s razine ministarstva zdravstva, mislim da je to moguće”, rekao je Božinović, a pojedince koje su se cijepili nije želio komentirati.

Ministar Božinović se osvrnuo i na jučerašnju izjavu epidemiologa Bernarda Kaića te ponovio da se radi o pitanju koje je potrebno rješavati kroz nadzore ministarstva zdravstva. “Ako se pokaže bilo što, onda postoji procedura. Krajem prosinca sve je to izgledalo bolje i optimističnije, i tada i danas je cilj bio isti – da se procijepiti svo stanovništvo starije od 18 godina, uz uvjeravanje onog dijela ljudi koji su skeptični, a vidimo da iz sustava zdravstva nisu svi cijepljeni niti su se izjasnili da su spremni”, rekao je ministar.

