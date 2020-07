BOŽINOVIĆ I CAPAK POTVRDILI: Već ovaj tjedan stižu još strože mjere: ‘Vrijedit će već od ovog vikenda’

‘Pokazalo se da ne možete mijenjati tradiciju preko noći, a činjenica je da sva ta okupljanja na kojima se ljudi grle, što je normalno, podložne su širenju koronavirusa, kaže Božinović

Današnje brojke novozaraženih najmanje su u posljednjih mjesec dana – imamo ih 25 u posljednjih 24 sata, no Stožer i dalje razmatra uvođenje strožih mjera kako bi epidemiju držali pod kontrolom koliko je moguće.

Proteklog je vikenda održano 309 okupljanja većih od 100 ljudi, a rezultate toga ćemo vidjeti za pet do sedam dana. Posebno problematično okupljanje bila je svadba u Ivankovu, na kojoj se zarazilo 50 ljudi, pišu Vijesti.hr.

Vukovarsko-srijemska županija je žarište i trenutno su tamo mjere najstrože. Ovaj tjedan znat ćemo hoće li se stroge mjere proširiti na cijelu zemlju.

“Nacionalni stožer već neko vrijeme razgovara o ograničavanju broja sudionika raznih okupljanja koja su epidemiološki problem. Pretpostavljam da će do toga doći, zasad još nema odluke”, rekao je u RTL-u Danas Krunoslav Capak.

‘Da se svi drže preporuka, bila bi bolja situacija’

U susjednoj Sloveniji maksimalan broj sudionika okupljanja je 50. U Hrvatskoj je takvih okupljanja mnogo više, no Capak kaže da kod nas nema kapaciteta da se to propisuje pojedinačno.

Na pitanje je li Stožer pogriješio što ranije nije uveo ograničenja okupljnja, šef HZJZ-a je odgovorio: “Mi kontinuirano razgovaramo da se moramo priviknuti na način života s koronavirusom. Mi smo smatrali da ovi brojevi koje smo dali, uz ograničenja koja smo dali u preporukama, nisu pretjerani. Da se svi drže preporuka, situacija bi bila bolja. Da li je bolje razgovarati o strožim mjerama i nadzoru nad tim mjerama ili ograničavati broj, to je jako teško odlučiti. Mi nastojimo balansirati između toga da pustimo da populacija normalno živi, ali da preporukama i edukacijom dovedemo do toga da brojke oboljelih budu manje”, rekao je.

Ljudi otežavaju situaciju

Objasnio je kako izgleda lov epidemiologa na kontakte zaražene osobe sa svadbe. “U dva slučaja kad je bilo veliko okupljanje su epidemiolozi preko medija obavijestili građane da se stave u samoizolaciju i jave epidemiologu ili liječniku ako su bili na okupljanju, ali ni to nije bilo dobro dočekano među građanima. Mi smo korigirali to, ponudili smo pomoć epidemiolozima da razgovaraju sa svim tim ksudionicima, to je strahovito naporan posao. Zamislite da morate kontaktirati 300 ljudi u par dana. Imamo slučajeva da ljudi ne žele priznati da su bili u kontaktu, pogotovo ako se radi o poduzeću koje ako se zatvori, ne može funkcionirati. Mi apeliramo na građane da je jako važno, kad su u samoizolaciji onda ne mogu prenijeti bolest. To nam je najvažnija mjera”, rekao je Capak.

Božinović: Svadbe možda u krugu najuže obitelji

Davor Božinović u Dnevniku Nove TV rekao je kako se razmišlja o tome da se ograniči broj ljudi na svadbi na krug najuže obitelji u cijeloj Hrvatskoj. “Pokazalo se da ne možete mijenjati tradiciju preko noći, a činjenica je da sva ta okupljanja na kojima se ljudi grle, što je normalno, podložne su širenju koronavirusa”, rekao je i dodao da je Stožer na pragu ograničenja ljudi na takvim događanjima.

“Te mjere ćemo donijeti s namjerom da se počnu primjenjivati već od ovog vikenda”, otkrio je.

Sutra mjere za glazbenu industriju

Capak je najavio ida se sutra objavljuju mjere za glazbenu industriju. “Mi nismo nikada zatvorili koncerte, imamo preporuke koje uključuju i koncerte, ali naravno da je pitanje da li je nešto isplativo glazbeniku da održi s jednom trećinom sjedećih mjesta u nekoj dvorani. Razgovaramo o tome da se prvo poveća broj sudionika, da se obilježi sva sjedeća mjesta i da prodaja karata bude isključivo elektronskim putem tako da se znaju svi sudionici koji su došli na koncert. Naravno da je tu potrebna pomoć lokalne samouprave, organizatora ili u krajnjoj mjeri Ministarstva kulture da se sponzoriraju takvi događaju, da im se olakša dio davanja koji oni imaju. Ja se nadam da ćemo naći rješenje za naše glazbenike”, rekao je.

Dodao je da će vjerojatno biti preporuka da se sjedi jer je stajanje teško kontrolirati, a kad počne koncert, kazao je, gubi se fizička distanca.