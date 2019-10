BOŽINOVIĆ: Hrvatska će podržati Albaniju na njezinom europskom putu

Hrvatska podrška posebno će doći do izražaja od početka sljedeće godine kada će preuzeti predsjedanjem Vijećem Europske unije, rekao je Božinović

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u subotu je u Zadru rekao da Albanija može računati na podršku Hrvatske u europskim procesima koji joj predstoje jer je njezin europski put i u hrvatskom interesu.

“Albanija je u fazi kada očekuje otvaranje pregovora s Europskom unijom. Naši albanski prijatelji znaju vrlo dobro da u tome mogu računati na punu podršku Republike Hrvatske jer je proširenje EU, uz ispunjavanje uvjeta koji se traže od zemalja koje uđu u pregovarački proces, u našem interesu”, rekao je ministar Božinović nakon Međunarodnog skupa o albanologiji “Symbiosis on the shores of the Adriatic Sea”.

Hrvatska podrška posebno će doći do izražaja od početka sljedeće godine kada će preuzeti predsjedanjem Vijećem Europske unije, dodao je. Dan prije konferencije sastao se s ministrom unutarnjih poslova Albanije Sandërom Lleshajem te su prošli sve teme od zajedničkog interesa. Jedna od najvažnijih tema bilo je pitanje migracija.

UNIJA JE PODIJELJENA: Ne mogu se dogovoriti hoće li primiti Albaniju i Sjevernu Makedoniju, a Cipar priprema veto

‘S Albanijom surađujemo i po pitanju zaštite granica od ilegalnih migranata’

Već dvije godine, ističe, u Bruxellesu intenzivno ukazuju na pitanje takozvane Zapadno-balkanske rute, gdje u Hrvatsku ili pred hrvatsku granicu dolazi veći broj ilegalnih migranata. Božinović je rekao i da se s Lleshajem sastao već nekoliko puta te je izrazio zadovoljstvo što je Albanija potpisala statusni sporazum s Frontexom i s time što je 11 hrvatskih policijskih službenika angažirano na zaštiti albanskih granica od ilegalnih migranata.

“To je misija pomoći na terenu i pomoći kako organizirati posao zaštite granica. Već se vide rezultati tog zajedničkog rada. Što države na toj ruti budu efikasnije u sprečavanju ilegalnih migracija, kao što je danas Albanija, manji će biti pritisak na hrvatske granice”, istaknuo je Božinović.

U sklopu provedbe strateškog partnerstva koje je potpisano na razini dviju Vlada, ali i prijateljskih odnosa dvaju naroda i država, dodao je, Albanija i Hrvatska surađuju i razmjenjuju stručnjake i na području organiziranog i kibernetičkog kriminala. Ministar Božinović u Zadru je bio i kao član izaslanstva Vlade prilikom obilježavanja Dana obrane grada Zadra te je tom prilikom svim Zadranima čestitao Dan obrane grada.

“Sjećamo se one veličanstvene hrabrosti, ali i velike žrtve koje su građani Zadra i okolnih mjesta podnijeli kako bi se srpski agresor zaustavio u svom cilju da okupira ovo područje. Sjećamo se svih branitelja, svih poginulih u toj neravnopravnoj borbi u kojoj je hrvatski duh pokazao da je nepobjediv”, poručio je.

NOVA VRUĆA TEMA KAMPANJE? Kolinda i Plenković žele Srbiju i Balkan u EU i nude uvjerljiv argument, desnica bijesna