BOŽINOVIĆ GOVORIO O UKIDANJU PROPUSNICA: ‘Moguće da će one nestati s ovim datumom, ali sve ovisi o pojedincima’

Kada je riječ o propusnicama, Božinović kaže da nije isključeno da se one ukinu 11. svibnja, međutim naglašava da sve ovisi o ponašanju svakog pojedinca

Danas je Vlada na sjednici pokazala tri faze ublažavanja mjera pa smo tako saznali kada ponovno možemo otići u frizerski salon i ispijati kave na terasama lokala. Vladin plan resetiranja gospodarstva od ponedjeljka će se odvijati u tri faze kada trgovine kreću s radom. U pogon se ponovno vraća javni prijevoz, otvorit će se knjižnice, muzeji, galerije, dok profesionalni sportaši mogu krenuti s treninzima.

Druga faza slijedi 4. svibnja kada bolnice i poliklinike kreću s primanjem svih pacijenata na preglede i operacije. Tada će se otvoriti i frizerski te kozmetički saloni. Treća faza odvijat će se 11. svibnja kada se dopušta okupljanje više od 10 osoba. Otvorit će se trgovački centri, djeca će krenuti u vrtiće kao i u škole, što se odnosi na niže razrede. Kafići i restorani posluživat će goste isključivo na terasama.

O onome što Hrvate čeka u iduća tri tjedna za RTL je odgovorio ministar unutarnjih poslova te načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović. Ministar kaže kako se nada da neće doći do ukidanja relaksacije mjera te je istaknuo da je ključno pridržavati se epidemioloških uputa.

ŽIVOT KAKAV SMO DOSAD POZNAVALI NEĆE SE JOŠ DUGO VRATITI: Evo kako ćemo piti kave u kafićima i kupovati odjeću u trgovinama

‘Nije isključeno da se propusnice ukinu 11. svibnja’

“Imamo obvezu cijelo vrijeme pratiti broj zaraženih i umrlih. Ako bude nagli porast broja oboljelih, morat ćemo vidjeti koja je od mjera tome pridonijela i reagirati. Bitku možemo dobiti jedino ako djelujemo zajedno. Kontrolirati toliki broj objekata je nemoguće. Naravno da će se izlaziti na neke dojave i upozoravati ljude. Poanta je da se svi držimo uputa kako bi zaštitili druge i kako bi popuštanje mjera potrajalo. Svi će dobiti preporuke kako se ponašati, računamo na savjesno ponašanje građana. Oni su shvatili da se radi o dosad neviđenoj situaciji”, kaže ministar za RTL.

Kada je riječ o propusnicama, Božinović kaže da nije isključeno da se one ukinu 11. svibnja, međutim naglašava da sve ovisi o ponašanju svakog pojedinca.

OVAKO ĆEMO ŽIVJETI SLJEDEĆIH TJEDANA: Donosimo detaljan prikaz tri faze, s radom kreću kafići, frizeri, škole, crkve, javni prijevoz…

Od sredine svibnja otvaranje granica?

Kada je riječ o zatvaranju granica zbog epidemije, to je zajednička odluka EU. Božinović kaže da ta mjera traje do sredine svibnja, no ne isključuje da se nakon toga granice otvore. Od 11. svibnja je tek dopušteno okupljanje više od 10 osoba pa se odluka da od 2. svibnja vjernici mogu ići na mise čini nelogičnom. Božinović na to odgovara da će epidemiolozi napraviti posebnu uputu.

“Mislim da je Crkva pokazala visoku razinu kooperativnosti. Ja se zahvaljujem vjernicima koji su se pridržavali mjera. Ne mogu reći što će epidemiolozi preporučiti, ali sigurno će biti manje ljudi nego što je to uobičajeno”, poručuje Božinović.

MOŽEMO LI U POSJET OBITELJI U INOZEMSTVU? Božinović dao odgovor i na to pitanje

Do kada će poruka ‘Ostanite doma’ vrijediti?

Božinović je komentirao i temu škola te izjavu ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak koja kaže da će roditelji odlučiti hoće li djecu slati na nastavu. Božinović ne smatra da je to prebacivanje odgovornosti na roditelje.

“Isto su napravili i u Francuskoj. Ako postoji strah kod roditelja, to treba repektirati. Trebamo biti fleksibilni. Vidjet ćemo hoće li biti više od 10 djece u razredu”, kaže on za RTL.

Na pitanje do kada će vrijediti poruka ‘Ostanite doma’, ministar odgovara: “Preporuka vrijedi pogotovo za starije sugrađane, za njih je najbolje da ostanu kod kuće. Što se tiče vanjskih prostora bitno je držati distancu. Većina građana je to poštivala. Bolje je ostati kod kuće dok vrijedi ugroza.”

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.

IDEJA KOJA BI MOGLA SPASITI TURISTIČKU SEZONU: Hoćemo li se sunčati na plažama i piti kave u kafićima izolirani pleksiglasom?