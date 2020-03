BOŽINOVIĆ GOVORIO O POPUŠTANJU MJERA, ALI I POSLAO OŠTRU PORUKU KORONA PROFITERIMA: ‘Bit ćemo vrlo rigorozni…’

‘Sve dok mi ne znamo kako se taj virus može zaustaviti ili proizvodnjom nekog lijeka ili cijepljenjem, sve do tada je moguće da on bukne i to eksponencijalno’, upozorava ministar

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je govorio o popuštanju mjera, ali i sankcijama za korona profitere.

Ministar je rekao kako Stožer cijelo vrijeme balansira između restriktivnih mjera i popuštanja istih. “Ovisno o epidemiološkoj situaciji u zemlji. Imamo trend u kojemu broj oboljelih ne raste eksponencijalno, raste linearno i važno je sačuvati taj trend. Bilo bi sjajno kad bi broj oboljelih padao nekoliko dana, onda bi vjerojatno išli prema nekim dodatnim olakšavanjima. Ali to je sve stvar koja se procjenjuje na dnevnoj bazi”, rekao je Božinović.

Mjere se još uvijek dosta krše

Potvrdio je da je i danas bilo kršenja mjera. “Bio je nekakav ugostiteljski objekt u Karlovcu koji je bio otvoren i koji je policija otkrila i prijavila Državnom inspektoratu. On je sad zatvoren, a vlasnica je kažnjena”, naveo je.

Građane je podsjetio kako je ključno da se svi pridržavaju donijetih mjera. “Sve ovo što radimo ovisi o ljudima. Možemo mi propisivati štogod hoćemo, ljudi se moraju držati mjera. Većina građana je to shvatila ozbiljno. To je jedini način da se iz ove situacije izvučemo. Ima onih koji krše mjere samoizolacije, to je najveći problem. Ti ljudi mogu potencijalno biti zaraženi i širiti zarazu ljudima oko sebe”, kazao je Božinović i dodao da bi, kad bi oni koji krše mjere iste poštivali, imali puno bolju situaciju.

‘Profiteri će biti sankcionirani’

Najavio je sankcije za one koji se požele brzo obogatiti tijekom krize. “Bit ćemo vrlo rigorozni prema onome tko bude ovu situaciju htio iskoristiti za nepošteno bogaćenje. Institucije tu rade – sanitarna, porezna inspekcija, ali i policija. Tako je sada i ostat će i ubuduće”, najavio je.

Ministar je zamoljen i da komentira kritike Davora Bernardića, rekavši kako ovo nije vrijeme za prepucavnje. “Prvo je kritizirao stožer jer nije uveo rigorozne mjere i to nekoliko puta. Za očekivati je da bude konzistentan kao lider opozicijske stranke. Nije ovo vrijeme za prepucavanja. Svi trebaju dati od sebe maksimum”, kazao je Božinović.

Ukidanje mjera znak da smo na dobrom putu

Što se ukidanja mjera tiče, kaže kako je isto znak da smo na dobrom putu. “S tim da, sve dok mi ne znamo kako se taj virus može zaustaviti ili proizvodnjom nekog lijeka ili cijepljenjem, sve do tada je moguće da on bukne i to eksponencijalno. Ukoliko se pojavi žarište koje se odmah ne ugasi, možemo očekivati veći rast broja zaraženih. Zato je važno da se ova situacija ne podcijeni, da je nitko ne podcijeni za sebe, svoju obitelj i za okolinu u kojoj radi”, objasnio je Božinović.

Upozorio je građane kako sutra paze s šalama za prvi april. “Šala može, ali ne o tome da se podvali o tome da je neka mjera ukinuta, da ljudi mogu izaći i šetati vani, to može biti opasno. Šala može, ali ne na temu koronavirusa”, zaključio je Božinović.

Situaciju oko koronavirusa iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.