Zbog stradavanja pripadnika Tomislava i hospitalizacije drugog pripadnika Antiterorističke jedinice Lučko izjavu za javnost dao je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, glavni ravnatelj policije Nikola Milina te zapovjednik Antiterorističke jedinice Lučko Mate Bilobrk.

"Izražavam sućut njegovoj supruzi i djeci. Podaci kojima u ovom trenutku raspolaže za drugog kolegu, Andreja, su da je stanje ozbiljno. U ovom trenutku je stabilna. Čuli smo da se takvo stanje jednostavno prati. Naše misli su s njime, i nadamo se da će se sve razvijati u dobrom smjeru. Liječnici ulažu sve napore i znanje, a u ovom im je času teško procijeniti u kojem smjeru se to može razvijati. Preostaje nam nada i vjera u stručnost naših liječnika", rekao je Božinović.

Božinović: 'Danas je 32. obljetnica ATJ Lučko'

"Premu svemu onome oko čega sam informiran, ovo nije neka nova vježba, novi vid obuke koji se nije provodio i dosad. Mi sve sastavnice kroz ATJ Lučko i sve druge sastavnice policije u suradnji s medicinskom strukom pokušavamo doći do što je moguće nadamo se preciznih informacija, a za to će trebati i određena vještačenja, onda sudsko-medicinskog karaktera.

Znate da je danas 32. obljetnica ATJ Lučko, mi ove godine zbog niza okolnosti, od ranije poznatih, prije svega vezanih za određene događaje gdje je jedinica angažirana na događajima visoke važnosti zajedno smo donijeli odluku da ovo nije trenutak za neka klasična obilježavanja", zaključio je Božinović.

Milina izrazio sućut

Glavni ravnatelj policije Milina izrazio je sućut obitelji te nadu da će se hospitalizirani pripadnik ATJ-a Lučko uspjeti izvući iz ozbiljne zdravstvene situacije.

"Gubitak policijskog službenika je ogroman gubitak za policiju kao sustav, i mi ćemo kao i u svim slučajevima poduzeti sve mjere o skrbi vezano za obitelj i posebno kroz sustav naše zaklade policijske solidarnosti će se poduzimati sve što je potrebno kako bismo omogućili sva materijalna prava koja pripadaju i obitelji i djeci. S dostojanstvom ćemo obilježavati, uz sve naše poginule i nestale hrvatske branitelje i pripadnike ATJ-a Lučko, također ćemo s dostojanstvom obilježavati i stradavanje našeg Tomislava", rekao je Milina.

Bilobrk je rekao kako je ovo za njega težak dan te je pritom izrazio sućut obitelji pripadnika Tomislava.

Nije bilo drugih pripadnika koji su imali zdravstvenih problema

Komentirali su i informaciju da je pozlilo još trojici pripadnika ATJ Lučko.

"Izuzimaju se tragovi, sve se provelo, i klasične mjere i radnje u takvim sigurnosnim događajima. Zasad nema nikakvih indicija što se tiče određenih toksikoloških nalaza, nemamo čvrsti dokaz o čemu se tu točno radi i moramo čekati vještačenja. Što se tiče informacija koje smo vidjeli u određenim medijima, nije bilo drugih pripadnika koji su pristupili obuci da bi postali pripadnici ATJ-a Lučko, tako da nije točna informacija da je još pripadnika imalo zdravstvenih problema", rekao je Milina.

"ATJ Lučko je najelitnija postrojba policije i kao takva pristupa svakodnevnoj obuci i temeljni posao svakog specijalca je obuka i biti spreman. To nisu uobičajeni treninzi koje provode rekreativci po teretanama i borilačkim dvoranama. Da bi netko postao pripadnikom jedinice u trajnom ili privremenom rješenju, mora imati liječnički pregled A kategorije. To je najrigorozniji liječnički pregled koji se može napraviti i koji se pravi nad pripadnicima MUP-a", rekao je Bilobrk.

'Gledamo Ligu prvaka i vidimo da najbolji padne...'

"Određeni rezultati mogu biti rezultati određene prehrane, ali nemamo nikakve preliminarne nalaze. Nama je u interesu svima da znamo zašto se to dogodilo i što je dovelo do ove posljedice", rekao je Milina.

Bilobrk je rekao da je trening zahtjevan, ali da nije trening koji nije već uobičajen i koji nije isproban kroz proteklo vrijeme.

"U našoj postrojbi nije bilo tih slučajeva, u sličnim postrojbama to se dešava. Gledamo Ligu prvaka i vidimo da najbolji samo padne. Što da vam još kažem."

Upitani hoće li testirati pripadnike na nedozvoljene supstance, Milina je rekao da neće testirati sve. "To bi bilo i ponižavajuće", rekao je Milina, dodavši da pripadnici policije idu na redovite liječničke preglede svakih šest mjeseci.

"Ja vas molim da ne idemo u smjeru koji nema nikakve indicije. Nismo ih dobili ni iz bolnice, nego smo dobili da u ovom trenutku uopće nema indicija da bi se išlo u tom smjeru. Ovdje je upravo rečeno, pogotovo za ove postrojbe se provode liječnički pregledi A kategorije i sigurno da ljudi ne bi bili na tim mjestima i u tim postrojbama, da eventualno nisu prošli cjelokupan pregled koji uključuje sve ono što jedan takav pregled treba uključivati. To je jasno", rekao je Božinović.

O uhićenju Šupe

Novinari su ih upitali o uhićenju Maje Šupe u Šibeniku.

"Mogu reći da policija u suradnji s drugim tijelima radi na borbi protiv korupcije, organiziranog kriminaliteta i drugih područja. Protekle godine smo ostvarili rekordan rezultat - 900 kaznenih djela korupcije otkriveno, u prvih osam mjeseci imamo više od 20 posto porasta kaznenih djela korupcije. Tri su osobe jučer uhićene, u tijeku su dokazne radnje i pretrage i na tome nećemo stati. Borba protiv korupcije, naš je prioritet i rezultati su vidljivi. I zasigurno ćemo i dalje u području ove tamne sfere nastaviti raditi", rekao je Milina.

"Dodao bih, mi smo nekoliko puta, posljednji put kad se prezentirao rad policije za 2021. iznijeli ove podatke. Iznijeli ih na način da informiramo javnost, putem naših mreža i putem medija koji tu imaju ključnu ulogu, nije naša namjera kad kažemo da policija ima najbolje rezultate u povijesti po svim linijama rada da bi se mi hvalili. Mi mislimo da je to dobro reći, a ako je prošle godine broj koruptivnih kaznenih prijava porastao skoro 70 posto, obuhvaćenih osoba 46 posto, ,to nije zato da bi se netko time hvalio, to je zato da se javnosti prenesu točni podaci, da policija radi vrlo kvalitetno svoj posao. Koristeći ove metode ili one metode. Kad se sve prikupi dođe se do određenog rezultata, policija to može raditi ako je stručna i profesionalna, samostalna i neselektivna, da bi to bila, mora imati političku podršku, a politička podrška dolazi od mene, a to je vrlo jednostavno: radite svoj posao, radite po zakonu, uopće me ne zanima što radite koga radite, jer je važan rezultat, to je borba protiv korupcije", rekao je Božinović.