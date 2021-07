Vlada je danas sazvala sastanak s nekoliko ustavnih stručnjaka kako bi raspravila o mjerama koje planira uvesti narednih dana. Na dnevnom redu nalazi se rasprava o ustavnosti niza povlastica za osobe koje su se cijepile protiv covida-19, kao i o otežavanju života onima koji odbijaju cjepivo, doznaje Index.

Načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović poručio je u utorak da je cijepljenje jedini način za povratak normalnom životu i ukidanje restrikcija, dodavši da bi se uskoro trebao riješiti covid status onih kojima je zaraza potvrđena brzim antigenskim testom.

“Mi smo s razine države i Vlade osigurali dovoljno cjepiva za sve naše građane, to je jedini način kako ćemo se vratiti normalnom životu, i riješiti svih restrikcija u kojima nitko ne uživa, ali koje se moraju provoditi kako bi se zaštitili životi građana”, izjavio je ministar unutarnjih poslova Božinović novinarima u Policijskoj akademiji.

'Cijepljenje jedini izlaz iz trenutne situacije'

Upitan kada će Vlada donijeti konkretne mjere, nakon najave da će se zbog ubrzavanja procijepljenosti, potpore države poduzetnicima za očuvanje radnih mjesta uvjetovati cijepljenjem - Božinović je rekao da je jedini izlaz iz trenutne situacije, cijepljenje.

Božinović nije iznio detaljne informacije o tome kakve točno mjere Vlada planira oko povezivanja cijepljenja i državnih financijskih potpora, naglasivši da se Vlada ima sastanke kako odgovoriti na situaciju u uvjetima počele turističke sezone i činjenici da se cijepio nedovoljan broj građana.

“Izlaz iz ove situacije je cijepljenje, nema drugog kvalitetnog izlaza, to nije nikakva politička poruka, to je znanstveno utemeljeno”, naglasio je Božinović.

'Nije moguće izaći iz pandemije bez procjepljivanja'

Dodao je kako u Hrvatskoj i u svijetu postoji značajan broj osoba koji misle da se društvo iz pandemije može izvući na neki drugi način, no, ocjenjuje, to nije moguće bez procjepljivanja.

“Nažalost, to nije moguće; dok god ne stvorimo taj imuni štit, imuni kolektivni odgovor prema virusu, on dobiva prostor za sve nove mutacije i zbog toga trenutno imamo posla s delta varijantom virusa koja se širi 60 posto brže nego ostale varijante”, naglasio je Božinović.

Ponovio je kako je odgovor na to - masovno cijepljenje građana. Na pitanje kako Vlada planira potaknuti masovno cijepljenje, Božinović je odgovorio kako računa na to da javni mediji njihove poruke prenose hrvatskoj javnosti.

'Neki ljudi kalkuliraju s cijepljenjem'

“Tako što računamo da ćete vi i vaše kolege, upravo ove poruke slati hrvatskoj javnosti, kao što i mi radimo na razini Vlade, jer jednostavno, to je način da se vratimo životu kakvog pamtimo prije pandemije. To je kolektivni napor i ukoliko postoji kolektivno svijest da na tome moramo raditi, da je to jedini izlaz, onda će građani to prihvatiti”, izjavio je novinarima potpredsjednik Vlade Božinović.

Smatra i da, osim dijela stanovništva koji se cijepio, u Hrvatskoj postoji dio stanovništva koji kalkulira s trenutkom cijepljenja, pa im je poručio da je sada najbolji trenutak za cijepljenje, jer je potrebno određeno vrijeme da se razvije imunitet nakon cijepljenja. Osim njih, napomenuo je, “postoji vjerojatno onaj dio ljudi koji su valjda veći stručnjaci od sve međunarodne znanstvene medicinske znanosti, pa misle da cjepivo nije dobro”.

Najbolji povratak normalnom životu

“Cjepivo je spasilo čovječanstvo već u više navrata kroz povijest, i ono je u ovoj situaciji najbolji povratak normalnom životu”, poručio je Božinović.

Na pitanje novinara kada će osobe koje su zarazu koronavirusom potvrdile antigenskim, a ne PCR testiranjem, moći dobiti Covid digitalnu potvrdu, Božinović je odgovorio da bi se to pitanje trebalo riješiti.

“To je pitanje za HZJZ, i smatram da se ono treba riješiti upravo kako ste vi u svom pitanju postavili”, kazao je. Dodao je da bi se osoba koja je bila pozitivna na antigenskom testu, trebala tretirati kao i osoba koja je bila pozitivna na PCR testu.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je u utorak da je dosad cijepljeno 37,3 posto ukupnog stanovništva Hrvatske, odnosno 45 posto odraslog stanovništva, pri čemu je najveći obuhvat cijepljenih prvom dozom postignut u Zagrebu.