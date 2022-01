Završila je sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, a nakon nje ministar unutarnjih poslova Davor Božinović obratio se medijima. Komentirao je izjave predsjednika Zorana Milanovića vezano za aferu Frka te rekao kako je Milanović pretjerao.

“Naravno da je pretjerao. Ako se nekoga stalno proziva najneprimjerenijim izrazima, je li to poziv na razgovor, ili dogovor? Svakakvi epiteti se lijepe. Od bande.....To nije put kojim bi se ostvario niti jedan strateški cilj”, rekao je Božinović.

'Zašto napadati čovjeka'

Odgovorio je na pitanje je li Frka-Petešić teret premijeru. “To je čovjek koji radi 20 sati dnevno, to je čovjek koji je došao iz Francuske pomoći. Čovjek je regulirao boravište i prebivalište. Da je on regulirao prebivalište u državnom stanu, mogu samo zamisliti kakvi bi tek bili napadi na njega. On nema nekretninu, vjerojatno bi je imao da je više boravio u RH. Zašto napadati čovjeka koji je regulirao sve. Ako je nešto i propustio, to nije neki krimen... Ne znam zašto se napada jednog takvog čovjeka”, rekao je Božinović. “Regulirao je prebivalište i boravište, plaća prireze”, dodao je.

Slučaj zviždačice Maje Đerek i ministar Banožića nije htio komentirati. Banožić je pak uoči sjednice komentirao kako Đerek “uopće nije zviždačica, već obična zviždaljka interesnih skupina”, ne navodeći te interesne skupine, prenosi Dnevnik.hr.