Epidemiološka situacija u Hrvatskoj ne ide na bolje, a na vrlo ozbiljna situacija u KBC-u Split upozorio je u HRT-ovoj emisiji "Studio 4" doc. dr. sc. Božidar Duplančić, dr. med. U splitskom KBC-u u posljednja 24 sata od koronavirusa je preminulo pet osoba.

"Situacija je vrlo ozbiljna, no grozno je to da se čitava priča svodi na broj preminulih, koliko je bolesnika u respiracijsko-intenzivističkom centru, koliko ih je u jedinici intenzivnog liječenja, koliko ih je na respiratoru. To su suhoparne brojke, ljudi se naviknu na te brojke i to im, nažalost, postane normalno", rekao je Duplančić, dodajući da je siguran da bi brojka preminulih bila manja da je više osoba cijepljeno.

'Ova pandemija je gora i opasnija od Domovinskog rata'

"Ne znam što bi se trebalo dogoditi da se naši sugrađani osvijeste. Ovdje se doista ne radi ni o kakvoj zavjeri, nego se radi o pandemiji koja je gora i opasnija od Domovinskog rata", rekao je.

"Neshvatljiva mi je ova razjedinjenost. Bio sam mlad kada je bio Domovinski rat, ali sjećam se jedinstva hrvatskog naroda, svi smo bili jedinstveni i zato smo pobijedili u Domovinskom ratu", rekao je Duplančić, dodajući da mu je "neshvatljivo nošenje slika s Gospom na skupovima koji nemaju nikakve veze s Gospom i nepoštivanje protuepidemioloških mjera". Smatra da se radi "o ruganju sa svime".

'Kao da živimo u zoni sumraka'

Potom se ponovno osvrnuo na cijepljenje. "Kao da živimo u zoni sumraka. Cijepljenje je metoda liječenja koja je izmišljena krajem 18. stoljeća, neshvatljivo je da naši sugrađani u 21. stoljeću ne vjeruju u tu metodu i kažu da je neučinkovito, a radi se o najispitivanijim lijekovima u povijesti medicine", kazao je Duplančić, naglasivši da "smo svi taoci neodgovornog ponašanja".

"To mi stvarno nije jasno, tko sad tu koga laže i iz kojeg razloga. Svatko od bolesnih i na respiratoru ima svoje ime i prezime. Naravno da su obitelji isfrustrirane jer ih ne mogu vidjeti. Svi smo mi taoci neodgovornog ponašanja i necijepljenja", poručio je liječnik iz KBC-a Split.

Na kraju je Duplančić kazao da postoje ozbiljne indicije da pojedine osobe krivotvore podatke potrebne za covid potvrde. Upozorava da bi policija o tome trebala voditi računa.